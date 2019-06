Abusi su oltre 20 bimbi! Pedofilia, in Argentina prete italiano del Provolo a processo (Di venerdì 14 giugno 2019) Un processo per Pedofilia si terrà in Argentina a partire dal 5 agosto: imputati due sacerdoti accusati di avere abusato di bambini in una scuola per sordomuti. Un avvocato delle vittime ha riferito che "il prete italiano Nicola Corradi, il sacerdote Horacio Corbacho e un terzo uomo che ha lavorato all'istituto Antonio Provolo andranno sotto processo con l'accusa di avere abusato più di venti bambini". (Di venerdì 14 giugno 2019) Unpersi terrà ina partire dal 5 agosto: imputati due sacerdoti accusati di avere abusato di bambini in una scuola per sordomuti. Un avvocato delle vittime ha riferito che "ilNicola Corradi, il sacerdote Horacio Corbacho e un terzo uomo che ha lavorato all'istituto Antonioandranno sottocon l'accusa di avere abusato più di venti bambini".

L'indagine scattata nei confronti degli insegnanti dell'istituto italiano, con sedi in Veneto e anche all'estero, come in Argentina, era iniziata nel 2016. Don Nicola Corradi, sacerdote veronese, denunciato per la prima volta negli anni Ottanta sempre per casi di pedofilia presso l’Istituto Antonio Provolo di Verona, a causa della sua età avanzata si trova attualmente ai domiciliari in Sudamerica ed è in attesa dell’imminente avvio del maxi processo per le violenze denunciate dagli ex alunni della sede del Provolo a Mendoza. Padre Corradi e padre Corbacho sono stati arrestati in Argentina nel novembre del 2016 dopo le testimonianze di alcune vittime. La scuola nel Paese di papa Francesco è stata chiusa.