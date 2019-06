Paolo Bonolis | la dedica della moglie Sonia Bruganelli per il compleanno | «Il più bravo»

Paolo Bonolis - post da brividi della moglie Sonia : Malgioglio commenta : Sonia Bruganelli da brividi sul marito Paolo Bonolis: “Non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa”. Malgioglio e mamma Ferragni commentano Tanti auguri a Paolo Bonolis. L’istrione della tv italiana compie 58 anni, oggi 14 giugno. Considerando la sua brillante e longeva carriera professionale, oltre la metà degli anni li ha passati in […] L'articolo Paolo Bonolis, post da brividi della moglie Sonia: ...

Paolo Bonolis compie gli anni : la dedica commovente di Sonia Bruganelli su Instagram : Paolo Bonolis compie 58 anni e gli auguri più belli arrivano dalla moglie Sonia Bruganelli. L’ex modella e imprenditrice ha condiviso su Instagram un messaggio romantico dedicato al marito. Grintosa e tostissima, Sonia è una star di Instagram dove condivide gli scatti che raccontano le sue giornate, fra shopping e casting dietro le quinte delle trasmissioni più famose di Canale Cinque.-- Spesso al centro di gossip che la vogliono in crisi con ...

Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti : due guest star d’eccezione nei nuovi episodi : Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti, è questa la notizia del momento visto che il cast della serie Fox è tornato sul set proprio per le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda in autunno. La novità è proprio quella che vedrà sul set anche una serie di guest star a cominciare proprio dai due noti conduttori tv di Canale 5 e Rai1 che si ritroveranno a prendere parte all'annunciata guerra. Romolo + Giuly 2 avrà l’arduo ...

Paolo Bonolis pronto a lasciare la televisione? Le parole del conduttore : Paolo Bonolis pronto a lasciare la televisione? La notizia lascia tutti senza parole. Si è da poco conclusa l’ultima edizione di ciao Darwin e la notizia dell’addio di Bonolis alla tv lascia sconcertati. Ma come, proprio lui… Uno dei conduttori più bravi e amati della televisione italiana… Ma come? Proprio dopo un’edizione di Ciao Darwin che più fortunata non si poteva? Paolo Bonolis ha più volte dichiarato di voler mettere da parte questo ...

Taylor Mega shopping sfrenato con la moglie di Paolo Bonolis : Taylor Mega si è concessa una seduta di shopping per le vie di Milano in compagnia di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha però ripreso l’influencer per i suoi pessimi gusti in fatto di accessori. Taylor Mega è un'amante dello shopping sfrenato. Lei stessa lo ha ammesso in diverse occasioni, come a Pomeriggio Cinque, quando fu protagonista di un servizio su una sua tipica giornata di acquisti di lusso. L'ultima ...

Ascolti Milly Carlucci - Paolo Bonolis : Ballando chiude al 26% di share : Ballando con le stelle, Ascolti della Finale: Milly Carlucci supera il 26% È andata in onda ieri sera l’ultima puntata di questa fortunata edizione di Ballando con le stelle. Per il programma di Milly Carlucci questi sono stati gli Ascolti: 4.704.000 telespettatori e il 26.40% di share (l’anteprima Ballando tutti in pista invece 4.156.000 telespettatori e il 18.80% di share). Un vero trionfo per il programma di ballo di Rai1, che ...

Sara Croce è Madre Natura/ 'Scelgo Paolo Bonolis per i soldi!' - Darwin di Donatello - : Sara Croce torna a vestire i panni di Madre Natura nella puntata speciale dei Darwin di Donatello. Dopo la sua precedente partecipazione è single.

Paolo Bonolis fa una gaffe con Madre Natura a Ciao Darwin 8 : Ciao Darwin – Terre Desolate: Paolo Bonolis fa un errore su Madre Natura In molti si aspettavano una sorta di ‘Meglio di’ e invece Paolo Bonolis e gli autori hanno voluto regalare ai telespettatori una serata speciale, di fatto l’undicesima puntata della stagione più bella di Ciao Darwin 8 che si è aperta con Paolo Bonolis e Luca Laurenti scendere le scale sulla musica del varietà andando a ballare con le prime donne e ...

La famiglia del Mulino Bianco non esiste! Il post della moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli sorride sempre nelle sue foto, mentre suo marito Paolo Bonolis è uno dei conduttori più divertenti della tv italiana. Eppure anche loro vivono una normalità fatta di problemi perché "La famiglia del Mulino Bianco non esiste". La moglie di Bonolis vuole raccontare come, dietro sorrisi apparentemente spensierati, non sia tutto così perfetto. “Ho ritrovato oggi una foto di qualche anno fa e alla gioia di rivederli così piccoli ...

Ciao Darwin - raptus della concorrente : mostra e agita il lato B in diretta - Paolo Bonolis sconvolto : Chiude con il botto, Ciao Darwin di Paolo Bonolis, il programma del venerdì sera di Canale 5. Botto in termini di share ma anche per quel che si è visto in studio. Già, perché una (bellissima) concorrente ha deciso di mostrare il suo lato B, perfetto, durante la trasmissione. Un vero e proprio raptu

Ciao Darwin - Paolo Bonolis si commuove in diretta ricordando il collega scomparso : Nella decima e ultima puntata di Ciao Darwin 8 è andato in scena un momento molto toccante, che ha fatto commuovere anche Paolo Bonolis. La produzione dello show di Canale 5 ha voluto infatti ricordare Marco Garofalo, lo storico coreografo del programma scomparso il 19 aprile scorso. Così, prima i due maestri coreografi Lorella Boccia e Salvatore Dello Ianolo si sono esibiti in un’intenso passo a due e poi tutto il corpo di ballo di Ciao ...