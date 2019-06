Mai denunciato le violenze subite! Le confessioni di Barbara Palombelli (Di venerdì 14 giugno 2019) A "Le Belve" nella puntata di questa sera interverrà Barbara Palombelli e rivelerà dettagli scottanti sulla sua vita privata. Nella nuova puntata di "Le Belve" in onda questa sera su Nove, i riflettori saranno puntati su Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum sarà intervista da Francesca Faragni e racconterà alcuni episodi inediti sulla sua vita di privata. Balzata ogni onor di cronaca dopo che sua figlia ha partecipato all’ultime edizione del Grande Fratello, la Palombelli ora rivela dettagli sconcertanti sul suo passato.



Come ha riferito la conduttrice del programma, la Palombelli nel corso della sua carriera, avrebbe subìto una serie di molestie da alcune persone. "Sì è successo una sera mentre tornavo a casa. Il mio accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalle mie – rivela di fronte le telecamere -. Non ho mai fatto nomi e non ho mai denunciato quello che è accaduto. Se ho sbagliato? No, non sono pentita. È una cosa che fa parte della mia vita privata". (Di venerdì 14 giugno 2019) A "Le Belve" nella puntata di questa sera interverràe rivelerà dettagli scottanti sulla sua vita privata. Nella nuova puntata di "Le Belve" in onda questa sera su Nove, i riflettori saranno puntati su. La conduttrice di Forum sarà intervista da Francesca Faragni e racconterà alcuni episodi inediti sulla sua vita di privata. Balzata ogni onor di cronaca dopo che sua figlia ha partecipato all’ultime edizione del Grande Fratello, laora rivela dettagli sconcertanti sul suo passato.Come ha riferito la conduttrice del programma, lanel corso della sua carriera, avrebbe subìto una serie di molestie da alcune persone. "Sì è successo una sera mentre tornavo a casa. Il mio accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalle mie – rivela di fronte le telecamere -. Non ho mai fatto nomi e non ho maiquello che è accaduto. Se ho sbagliato? No, non sono pentita. È una cosa che fa parte della mia vita privata".

Poi aggiunge: "Mi piace però che ci siamo persone che hanno la forza di denunciare le violenze. Non andrebbero fatte entro i sei mesi, come dice la legge, ma entro un mese dall’accaduto – continua la celebre conduttrice di Forum -. Temo però la doppia vittimizzazione, soprattutto per chi denuncia all’interno di un contesto lavorativo. Nel corso tempo ho rivisto le persone che hanno usato violenza su di me. E ora fanno finta di niente".