Palermo | falsi malati | Gdf scopre truffa all' Inps per oltre un milione di euro

Palermo - falsi incidenti per truffare le assicurazioni : fratture con mattoni e carta abrasiva : I Carabinieri di Monreale hanno scoperto una organizzazione criminale specializzata in falsi incidenti per truffare le assicurazioni. 41 le misure di custodia cautelare emesse: la banda sceglieva le proprie vittime, spesso persone povere o tossicodipendenti, e provocava loro fratture con mattoni e carta abrasiva per far avere loro un cospicuo risarcimento assicurativo. Nell'ultimo biennio hanno incassato 2 milioni di euro.

Falsi incidenti e 'spaccaossa' - 42 fermi a Palermo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - La 'stanza degli orrori' si trovava in un piccolo appartamento di via Imera, a pochi passi dal Palazzo di giustizia di Palermo. Qui venivano spaccate le ossa delle braccia e delle gambe di uomini e donne che, in cambio di soldi, si facevano spap

Truffa alle assicurazioni - anche arti mutilati e un morto nei falsi incidenti : a Palermo 42 arresti e centinaia di indagati : La Truffa dei falsi incidenti è diventato quasi un classico dei tribunali italiani. Ma a Palermo l’inganno alle assicurazioni era salito di livello, fino alla violenza: mutilazioni di arti e fratture a vittime compiacenti. Un’escalation che ha portato anche al punto di non ritorno: un tunisino – si chiamava Hadry Yakoub – fu drogato col crack per non farlo sottrarre alle lesioni, necessarie per inscenare un incidente ...

