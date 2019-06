OVO Energy Women’s Tour 2019 | Lizzie Deignan conquista tappa e maglia! Elisa Longo

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) È uno show timbrato Trek-Segafredo quello che va in scena nella quinta frazione dell’OVOWomen’s, corsa a tappe britannica facente parte del massimo circuito del ciclismo su strada femminile. La compagine statunitense domina e porta la sua leader, Elizabeth, ex campionessa del mondo, al successo: per lei colpo doppio, arriva anche la maglia di leader della classifica generale. 140 chilometri da Llandrindod Wells a Builth Wells, molto mossi, con un paio di strappi sul finale che hanno fatto la differenza. Si muove la Trek-Segafredo con le due donne da salita:Borghini ed Elizabeth, con loro solo la vincitrice didi ieri, la polacca Katarzyna Niewiadoma. In tre fanno la differenza e si lanciano verso il traguardo: l’azzurra tira al meglio la volata e chiude terza,batte nettamente Niewiadoma e centra il colpo ...

