Ti dobbiamo portare le arance? Ornella Muti condannata a sei mesi di reclusione

(Di venerdì 14 giugno 2019)è stataa seididalla Cassazione e su Instagram reagisce pubblicando un post molto particolare.L’attrice e sex symbol ha ricevuto una condanna per tentata truffa aggravata e falso, con l’obbligo di pagare anche una multa di 500 euro. Secondo la ricostruzione fatta nel verdetto della Suprema Corte, che ha convalidato la decisione espressa dalla Corte d’Appello di Trieste nel 2017, la Muri avrebbe cancellato uno spettacolo in programma al Teatro Verdi di Pordenone affermando di essere malata, ma in realtà avrebbe preso parte ad una cena di gala.I fatti risalgono al 2010, quando, attesa nel teatro italiano, era invece volata a Mosca per un party con Vladimir Putin e Kevin Costner. Il ricorso della difesa dell’attrice è stato dichiarato dai giudici come “inammisibile”, mentre la sospensione della pena condizionale sarà subordinata al pagamento di 30 mila euro al Teatro Verdi per il danno subito a causa del comportamento della

La condanna in primo grado era arrivata già nel 2015 quando la star della commedia italiana era stata condannata a otto mesi e 600 euro di multa dal Tribunale di Pordenone. L’attrice, come è noto, diede forfait all’evento presentando un certificato medico in cui si attestava che era affetta laringo-tracheite acuta con sintomi come febbre e tosse. Nel documento le veniva prescritto di non utilizzare la voce e di concedersi cinque giorni di riposo. Poche ore dopo però venne fotografata ad un galà di beneficenza accanto a Putin e alcuni divi di Hollywood.Come ha reagito la Muti di fronte alla sentenza? L’attrice ha postato su Instagram uno scatto dal set di Nessuno è perfetto, film del 1981 con Renato Pozzetto. In alto la scritta: “Un uomo? Non ne ho ancora incontrato uno”. Tanti i commenti dei follower riguardanti anche la sentenza a cui però Ornella non ha risposto.