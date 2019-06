tuttoandroid

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un paio di mesi fa è emerso un difetto di sicurezza che ha colpito molti. La società aveva diffuso gli indirizzi edi centinaia di loroattraverso l'app per gli sfondi Shot on. Non è chiaro da quanto tempo questafosse presente, ma potrebbe essere fin dal rilascio dell'app, quindi da vari anni. L'articolole e-di unasua app per gli sfondi proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : OnePlus diffondeva le e-mail degli utenti a causa di una vulnerabilità nella sua app per gli sfondi -