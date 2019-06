Oman | Usa accusano l’Iran | “Ecco il video del loro equipaggio che rimuove una mina

Attacco a petroliere nel Golfo dell’Oman - tensione Iran-Usa : “Accuse infondate” : Due petroliere, una norvegese e una giapponese, giovedì mattina sono state attaccate nel Golfo dell'Oman e soccorse da navi militari di Usa e Iran. Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha accusato l'Iran per l'Attacco. Iran che ha risposto negando ogni responsabilità e respingendo categoricamente le affermazioni degli Usa.Continua a leggere

Oman - petroliere in fiamme : video americano accusa l’Iran. “Soldati iraniani rimuovono mina dalla nave” : L’Iran respinge le accuse che arrivano da Washington, che si è detta pronta anche a un’eventuale azione militare. Non sono stati loro a colpire le petroliere nel Golfo dell’Oman – una giapponese e l’altra norvegese -, andate in fiamme nel Mare Arabico. Ma in un video fatto circolare dal Pentagono, annunciato giovedì dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con dei Guardiani ...

Golfo di Oman - esplosioni su due petroliere. Gli Usa accusano l’Iran e non escludono una risposta militare : Un siluro avrebbe colpito almeno una petroliera. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che l’Iran è «responsabile degli attacchi». L’Onu: «Il mondo non può permettersi un conflitto»

Petroliere colpite nel golfo di Oman - gli USA accusano l'Iran : ...

Due petroliere sotto attacco nel Golfo dell'Oman - è giallo. Gli Usa : «Iran responsabile» : Nel giorno chiave della missione giapponese per riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti, la tensione nel Golfo è tornata a infuocarsi. Mentre il primo ministro Shinzo Abe sedeva a...

INCENDIO SEDE SKY ROMA/ Video - fiamme dOmante : causa errore operai - danni a server : Paura negli studi di Sky a ROMA, dove un INCENDIO ha costretto l'evacuazione totale dell'edificio: errore di alcuni operai.

L’efficacia della terapia preventiva contro l’hiv : le nuove raccOmandazioni Usa per chi per chi è ad alto rischio : (foto: Towfiqu Photography via Getty Images) contro l’hiv la prevenzione è essenziale. Anche se esistono dei trattamenti contro l’infezione, attualmente non c’è ancora una cura risolutiva, mentre l’hiv può comportare conseguenze importanti per la salute. I numeri del contagio sono ancora elevati: negli Usa nel 2017 ci sono state circa 38mila nuove diagnosi (in Italia 3.500), di cui 8 volte su 10 riguardano individui di ...

Salvini : "Tassa per poter usare il denaro fermo nelle cassette di sicurezza" | Pace fiscale - boom di dOmande : 12 - 9 mln di cartelle per 38 miliardi : Il leader della Lega: "Ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza, fermi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli con una nuova Pace fiscale"

DOmani a Ragusa la prima edizione di "Wacky Races" : E' tutto pronto a Ragusa per la gara di Wacky Races, in programma Domani, domenica, in Viale dei Platani a Ragusa. Saranno quindici le auto in gara

Ragusa - carabinieri arrestano un pirOmane di Gela : I carabinieri di Ragusa arrestano un piromane nel transitare sulla SS115 Gela-Vittoria, in località Spinasanta notavano tre focolai di incendio.

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Contento della vittoria - dOmani serve di più contro gli USA” : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 al PalaZoppas di Conegliano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Sono soddisfatto di questa vittoria, anche se nel corso della partita non sono mancati i momenti di difficoltà. La partita di questa sera dimostra ...

L'oroscopo dell'amore di coppia al 2 giugno : Cancro rOmantico - Vergine confusa : Le previsioni astrali settimanali approfondiscono i transiti planetari giorno per giorno, elargendo delle dritte utili a gestire la relazione a due. L'oroscopo dell'amore di coppia diventa così molto approfondito e ricco di contenuti. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso di Marte dal domicilio del Cancro vi renderà piuttosto fiacchi e sentirete tutta la stanchezza di un lavoro molto faticoso. Cercate di recuperare il ...

Meteo Protezione Civile dOmani : instabilita' diffusa nelle ore centrali : Nella giornata di Giovedì avremo nuovamente instabilità a prevalente evoluzione diurna, specialmente nelle aree interne della penisola. I fenomeni più intensi sono previsti sulle zone...

Alitalia ha cancellato metà dei voli previsti per dOmani a causa di uno sciopero : Alitalia ha cancellato quasi metà dei voli previsti per martedì 21 maggio a causa dello sciopero del trasporto aereo indetto dal Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per domani. Lo sciopero interesserà piloti e assistenti di volo di