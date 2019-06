Oman | scontro e tensione sulle petroliereVideo Usa | gli iraniani rimuovono

Scontro tra navi a Venezia - indagati pilota e cOmandante della nave : Crociera annullata e biglietti rimborsati. La MSC Cruises conferma che il "comandante della MSC Opera e il DPA (Designated Person Ashore) sono stati consegnati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia". La procura ha anche messo sotto sequestro i sistemi di movimento "Opera": oltre alla scatola nera, sotto "indagine" c'è tutto il sistema di controllo dal timone ...

Scontro in laguna - pilota e cOmandante indagati ?per l'incidente a Venezia : Francesca Bernasconi Sequestrate scatole nere e sistemi operativi della nave da crociera. La procura ha indagato anche persone estranee alla Msc Il comandante e il pilota della Msc Opera hanno ricevuto gli avvisi di garanzia e sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambiro dell'inchiesta che la procura ha aperto sull'incidente avvenuto nel canale della Giudecca a Venezia. Questa mattina, la procura aveva aperto un ...

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “COmanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Cdm infuocato : scontro sul "salva Roma" |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un vertice per dOmani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Cdm infuocato : scontro sul salva-Roma |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un vertice per dOmani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Attesa per Consiglio dei ministri di dOmani. Lega-M5s - prosegue scontro sul caso Siri : Occhi puntati sulla riunione del Consiglio dei ministri di domani che avra' all'ordine del giorno il decreto crescita e in particolare il provvedimento cosiddetto 'salva-Roma', al centro di un braccio di ferro in maggioranza. Ma gia' si parla di un tentativo di mediazione in corso tra Lega e M5s, mentre prosegue lo scontro sul caso Siri. Sul 'salva-Roma' l'ipotesi a cui si starebbe lavorando prevede l'estensione di un ombrello di agevolazioni a ...

Roma - scontro Raggi-Salvini. La sindaca : 'Lui Batman? Allora io sono Wonder WOman' : 'Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più a Roma Allora io sono Wonder Woman perché ho assunto oltre mille vigili'. Così, a...