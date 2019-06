OMAN | ATTACCO A PETROLIERE Chi ha interesse a sgambettare il Giappone?

Due petroliere sotto attacco nel Golfo dell'OMAN - è giallo. Gli Usa : «Iran responsabile» : Nel giorno chiave della missione giapponese per riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti, la tensione nel Golfo è tornata a infuocarsi. Mentre il primo ministro Shinzo Abe sedeva a...

Golfo OMAN - attacco a due petroliere : 13.11 Il ministro del Commercio giapponese ha annunciato che "due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate, vicino allo Stretto di Hormuz". Trasportavano carichi "collegati al Giappone". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, una delle petroliere sarebbe affondata. Ma la Frontline, proprietaria del cargo,smentisce. Le navi hanno preso fuoco e gli equipaggi sono stati evacuati. Una delle due sarebbe stata "colpita da un siluro", ...

Luigi Di Maio - la smielata dedica di Virginia Saba : "Eroe rOMANtico" - un attacco a Salvini? : Una dedica al "suo" Luigi Di Maio, quella scritta su Instagram da Virginia Saba, la compagna del capo politico del M5s. Una dedica - che arriva alla vigilia delle elezioni Europee - dai toni enfatici, smielati, quasi esagerati. In calce a una fotografia che ritrae la coppia, Virginia che bacia sulla

Rimpatri e sicurezza - Salvini all’attacco Conte e Di Maio : non sei tu a cOMANdare : I leghisti assicurano che Matteo Salvini se ne frega dei sondaggi che danno il Carroccio in calo di molti punti, alcuni addirittura sotto il 30 per cento. «Sono dati virtuali, alla fine Conteranno i voti reali e non c’è dubbio che la Lega sarà il primo partito, davanti ai 5 Stelle», spiega Edoardo Rixi, preoccupato piuttosto delle divisioni sulla p...

Anonymous - attacco hacker alle mail di 30mila avvocati rOMANi. C'è anche la Raggi : attacco di Anonymous Italia alla posta elettronica certificata di 30.000 avvocati iscritti all'Ordine di Roma. Tra i dati diffusi ci sono anche le mail della sindaca della Capitale, Virginia Raggi . ...

Caso Siri - Lega all'attacco : 'Conte non è più arbitro'. DOMANi il decisivo Cdm. E spunta il caso di una palazzina : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, senza ipotesi di reato né indagati, sull'acquisto da parte del sottosegretario leghista, indagato per corruzioni, di uno stabile a Bresso, nel Milanese, ...

Attacco a Mumbai con Dev Patel e Armie Hammer da dOMANi al cinema : Esce nelle sale il 30 aprile 2019, distribuito da ITALIAN INTERNATIONAL FILM – società controllata da Lucisano Media Group – e M2 Picturesil thriller drammatico Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, diretto da Anthony Maras e interpretato da Dev Patel, attore inglese già nominato ai Premi Oscar per Lion, Armie Hammer (Chiamami col tuo nome; Mine), Jason Isaacs (saga di Harry Potter) e Nazanin Boniadi (Counterpart; Homeland). Il ...

Caso Siri - M5S all'attacco : "4 dOMANde per la Lega" : Il Movimento 5 Stelle è ancora sul piede di guerra per il Caso di Armando Siri, il sottosegretario ai Trasporti raggiunto da un avviso di garanzia per corruzione. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto del tempo per prendere una decisione, mentre Luigi Di Maio ribadisce la richiesta di dimissioni per il leghista e Matteo Salvini va all'attacco degli alleati di governo pur di non dover affrontare di petto la situazione. Oggi, ...

