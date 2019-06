Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli Ora vuole stare solo

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019)fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettaree non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata giusta. Le parti si volevano e il percorso di Gonzalo aè stato all’altezza della città e del club. Il pubblico napoletano ha sempre amato Gonzalo e anche quei fischi dopo il suo passaggio alla Juve lo dimostrano. Il dolore è stato forte, ma credo che la reazione dei napoletani sia normale anche perché parliamo di un pubblico passionale, che tutti conoscono». Sul passaggio alla Juve e un suo eventuale pentimento ha commentato «Non ne ...

