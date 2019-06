Neonato rischia di morire per il bacio di un parente sugli occhi | aveva l’Herpes e lo ha

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il piccolo Noah adesso ha 9 mesi ed è fuori pericolo. Ma quandosolo quattro settimane hato diper un motivo che ha quasi dell’assurdo, nella sua drammaticità: in occasione del suo battesimo è stato baciato da unchel’herpes labiale. Il virus in questione in genere è innocuo per gli adulti ma è molto pericoloso per i lattanti e in casi rari può generare gravi complicazioni. La madre del piccolo, Ashleigh White di Barnsley, cittadina del South Yorkshire inglese, ha voluto diffondere ora la notizia per sensibilizzare tutti i genitori nei confronti della potenziale pericolosità delsimplex di tipo 1, ovvero proprio il virus che ha colpito il piccolo Noah, vivo quasi per miracolo. La mamma consiglia a tutti di evitare di baciare i bambini, soprattutto sul volto, nei primi mesi di vita. Ashleigh White ha pubblicato la sua storia su ...

