FraNcisco Buselli fuori con il singolo di “Flor de mi alma” : Flor de mi alma, co-prodotto da Lotus Music Production, è il ritorno in scena di Francisco Buselli dopo il successo

Ncis con l’episodio 12 della stagione 16 in onda domenica 16 giugno saluta : Ncis va in pausa estiva, stop alla stagione 16 per la serie tv della CBS ma amatissima anche in Italia con il 12 episodio dal titolo L’ultimo legame, The last link, in onda domenica 16 giugno alle ore 21,05 su Rai2 e poi in streaming su Raiplay. Ncis episodio 12 stagione 16, anticipazioni Jethro Gibbs è informato che un vecchio commilitone del padre e amico di famiglia è deceduto. Ma un compagno d’armi dei due si presenta da lui ...

Belve (Nove) - Elisa Di FraNcisca : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia” : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia”. La schermitrice Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 torna con i ricordi al 28 luglio 2012 ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, quando vinse contro la connazionale Arianna Errigo in finale per un solo punto. “Arianna Errigo ha detto: ‘Io a quella ...

Scherma - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Elisa Di FraNcisca ed Arianna Errigo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo confermare la grande tradizione di questa specialità in ambito ...

Ncis 16/ Anticipazioni 9 giugno 2019 : Gibbs si scontra con la Difesa : NCIS 16, Anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Rai 2. Una morte sospetta spinge la squadra ad indagare sulla Difesa e l'uso di armi nucleari.

Governo M5S-Lega - sconfitti malpaNcisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Raddoppia l’appuntamento con FBI su Rai2 dopo Ncis 16 : anticipazioni episodi di domenica 2 giugno : Prosegue l'appuntamento domenicale in prima visione con i due polizieschi di CBS, NCIS 16 e la prima stagione di FBI, in onda in prima serata su Rai2. Anche nella giornata della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, Rai2 non rinuncia alla normale programmazione delle due serie ambientate, rispettivamente nel dipartimento del Naval Criminal Investigative Service e nell'ufficio dell'FBI di New York, in cui la lotta al crimine incrocia temi ...

Il Segreto - trame : Donna FraNcisca e Fernando contrari all'arrivo di Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Donna Francisca e Fernando dimostreranno una grande ostilità nei confronti di Roberto, l'amico di Maria arrivato alla Casona per riabbracciarla. Se la Montenegro non tollererà il colore della pelle del Sanchez, il Mesia avrà paura di perdere la Castaneda per ...

Il ritorno di Ziva in Ncis 16 e 17 - il finale di stagione shock con Cote De Pablo e Gibbs in pericolo (video) : Gli showrunner l'avevano promesso e alla fine c'è stato: l'atteso ritorno di Ziva in NCIS 16 ha chiuso la stagione del procedural di CBS rimandando l'appuntamento con un enorme cliffangher al prossimo autunno. Già introdotta nel corso di questa stagione, l'ipotesi che la David fosse ancora viva è diventata realtà nel finale di stagione di NCIS 16, confermando la scelta degli sceneggiatori di riportare un scena un personaggio dato per morto ...

Ncis 16 - finale di stagione con il ritorno super-segreto di (Spoiler) : Attenzione Spoiler su NCIS 16, continuate solo se curiosi!Un ritorno a sorpresa e inaspettato.prosegui la letturaNCIS 16, finale di stagione con il ritorno super-segreto di (Spoiler) pubblicato su TVBlog.it 22 maggio 2019 09:20.

Il Segreto - trame Spagna : FraNcisca contro Severo dopo aver appreso la diagnosi di Maria : I telespettatori spagnoli della soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, qualche giorno fa hanno assistito a delle scene drammatiche. Tutto ha avuto inizio dalle puntate andate in onda fino al 17 maggio 2019 che hanno segnato l’uscita di scena di Maria Elena. Quest’ultima è passata a miglior vita dopo aver appena sposato Fernando Mesia a causa di una violenta esplosione. Nei capitoli della prossima settimana ...

San FraNcisco vieta il riconoscimento facciale per difendere la privacy - : Questa innovativa tecnologia, secondo i sostenitori del divieto, metterebbe a rischio la privacy dei cittadini. È prevista una seconda votazione obbligatoria la prossima settimana ma, come riporta il ...