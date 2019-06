Nba | Toronto Raptors campioni | Golden State ko | primo anello canadese nella storia della

Toronto Raptors campioni Nba - Drake fa festa ma finisce nell’occhio del ciclone : il rapper preso di mira sui social [VIDEO] : Il rapper è stato molto criticato per il comportamento tenuto in Gara-6, venendo accusato di aver cambiato atteggiamento dopo l’infortunio di Thompson solo perchè inquadrato dalle telecamere festa Raptors alla Oracle Arena, la franchigia canadese chiude la Finals NBA con il punto del 4-2, violando per la terza volta la casa di Golden State. PA/LaPresse Una notte da ricordare per Toronto e per il rapper Drake, primo tifoso di Leonard ...

Finals Nba – Drake celebra la vittoria dei Toronto Raptors con due nuove canzoni : Due nuovi singoli per omaggiare il trionfo dei Toronto Raptors: Drake celebra così il successo della sua squadra del cuore I Toronto Raptors sono i nuovi campioni d’America: la squadra canadese ha trionfato in Gara-6 contro i Golden State Warriors, col punteggio di 110-114, aggiudicandosi così il titolo di campione NBA per la prima volta nella sua storia. Una grande gioia per Drake, global ambassador dei Raptors: per celebrare il ...

Toronto Raptors campioni Nba – La festa è alcolica : lo spogliatoio ridotto ad una discarica [VIDEO] : Lo spogliatoio dei Raptors diventa una discarica: la situazione dopo i festeggiamenti folli dei giocatori a seguito della fantastica vittoria del titolo NBA Una grande festa alla Oracle Arena, e non solo, dopo la spettacolare vittoria in Gara-6 dei Toronto Raptors sui Golden State Warriors per 110-114. La squadra canadese esulta dunque per il primo titolo NBA della sua storia: una grande festa tra i tifosi, ma è il party nato negli ...

Finals Nba – Mascheroni da sci e fiumi di champagne : la festa dei Toronto Raptors negli spogliatoi è pazzesca [VIDEO] : Una festa pazzesca per i Toronto Raptors negli spogliatoi della Oracle Arena dopo la vittoria del titolo di campioni NBA I Toronto Raptors nella storia: Kawhi Leonard e compagni hanno conquistato nella notte il primo titolo NBA della squadra canadese. I Raptors hanno trionfato col risultato di 110-114 in Gara-6 contro i Golden State Warriors potendo così esultare per la pazzesca vittoria. I tifosi sono esplosi in una grande festa sia ...

Toronto Raptors campioni Nba! Jurassic Park esplode di gioia : al suono della sirena scatta la festa dei tifosi [VIDEO] : I Toronto Raptors vincono il primo titolo NBA della loro storia: i tifosi canadesi riunitisi fuori dalla Scotiabank Arena, nella piazza soprannominata ‘Jurassic Park’, impazziscono dalla gioia Finisce 110 a 114, Oracle Arena ammutolita, fanno festa solo i Raptors! La franchigia canadese ha vinto il primo anello NBA della sua storia, ponendo fine alla dinastia dei Golden State Warriors, probabilmente la squadra più forte mai ...

Nba - Golden State Warriors giù dal trono : i Toronto Raptors conquistano il loro primo titolo in una gara6 da pelle d’oca : Se qualcuno si fosse azzardato a dirlo, a inizio stagione, nessuno ci avrebbe creduto. Perché loro, i Golden State Warriors, non erano solo i più forti: erano, se possibile, ancora più forti. In pratica, inarrivabili. Eppure i Toronto Raptors ce l’hanno fatta. Dopo una stagione regolamentare da primi della classe nella East Conference, gli uomini di Nick Nurse hanno coronato il sogno: superando i campioni in carica in gara6 per 114 a 110, ...

Finals Nba – La foto col trofeo e l’emozione della prima volta : Drake festeggia la vittoria dei Toronto Raptors [FOTO] : Drake pazzo di gioia per la vittoria del titolo NBA dei suoi Toronto Raptors: la reazione social del rapper americano Finalmente Toronto vive la sua favola! I Raptors di Kawhi Leonard hanno conquistato il loro primo titolo di campioni NBA della storia, battendo i Golden State Warriors in Gara-6 e dunque mettendo le mani sull’ambitissimo trofeo. Una grande festa, nella notte italiana, destinata a durare a lungo, con i giocatori dei ...

Toronto campione Nba - primo titolo fuori dagli Usa : Warriors ko : OAKLAND Un drammatico finale per gara 6 delle Nba Finals: ko Durant, ko durante la gara in casa Warriors per l'alttra stella Klay Thompson, Golden State Warriors ko e vittoria ai Toronto Raptors...

Toronto campione Nba - è il primo titolo vinto fuori dagli Usa. Festeggia anche l’italiano Scariolo : Il frastuono delle migliaia di tifosi in festa a Jurassic Park a Toronto arriva fino alla Baia di Oakland, dove la Oracle Arena cade in un assordante silenzio. Toronto vince gara6 in casa dei Golden State Warriors privi di Kevin Durant e con Klay Thompson che va ko (114-110) e si aggiudica il titolo Nba, il primo che esce dai confini statunitensi p...

I Toronto Raptors hanno vinto la Nba : hanno battuto 114 a 110 i Golden State Warriors nella gara-6 delle finali, vincendo contro tutti i pronostici il primo titolo della loro storia

I Toronto Raptors sono campioni Nba per la prima volta nella loro storia : I Toronto Raptors sono campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Hanno superato in gara 6 delle finali playoffs i Golden State Warriors per 114-110 chiudendo la serie sul 4-2. Quella che si è consumata nella notte italiana è stata la partita più intensa di queste finali ed è un’altra volata a decidere il match, come in gara 5. Ma questo è l’anno dei Raptors. Lo si capisce da quei dettagli ...

I colpi di pistola - il ‘mutismo’ e due anelli : Kawhi Leonard - l’eroe malinconico dei Toronto Raptors campioni Nba : Kawhi Leonard, l’eroe dei Toronto Raptors campioni NBA: dai colpi di pistola che gli hanno portato via il padre al ‘mutismo’ nel quale si è rinchiuso dedicandosi al basket. Due anelli NBA parlano più di qualsiasi altra cosa Nella notte italiana, presso la Oracle Arena di Oakland, una splendida favola sportiva ha avuto il suo lieto fine. I Toronto Raptors, la cui vittoria era praticamente impronosticabile alla vigilia delle Finals, hanno ...

Finals Nba – Il graffio dei Raptors - Golden State detronizzata : Toronto è campione per la prima volta : I Raptors si impongono alla Oracle Arena e chiudono le Finals NBA, conquistando l’anello per la prima volta nella propria storia La prima volta non si scorda mai, i Toronto Raptors sono campioni NBA al termine di una serie pazzesca, vinta con merito al cospetto di Golden State. Gara-6 segue il copione di queste Finals, intensa e adrenalinica più che mai, con punti a profusione e un pubblico caldissimo degno di un match decisivo per ...