oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Isono campioni NBA 2018/storicoper i canadesi, che diventano anche la prima squadra non americana a conquistare l’ambito trofeo.espugna per la terza volta la Oracle Arena per 114-110, vincendo gara-6 e chiudendo la serie per 4-2 contro unache ha lottato fino all’ultimo possesso. Kawhi Leonard completa la sua missione. Era arrivato a,, dopo gli anni a San Antonio, per provare a vincere e lo ha fatto subito, diventando anche giustamente MVP delle. Eppure gara-6 non è stata la sua miglior partita (22 punti) ed i protagonisti in questa partita sono altri, come Kyle Lowry e Pascal Siakam (entrambi 26 punti) ed un eroico Fred VanVleet, che mette a referto 22 punti uscendo dalla panchina. Dall’altra partepuò certamente recriminare per l’incredibile sfortuna avuta. Dopo Kevin Durant, ...

SkySportNBA : ?? L'ultima partita alla #OracleArena ? ?? NBA Finals Gara-6 ?? #GoldenState #Warriors ?? #Toronto #Raptors ?? ? ?? Chi v… - GianlucaZippo : #NBAFinals #nba #NBAtipo #NBATwitter Finisce qui il sogno 'Three-Peat' per #DubNation, ko in Gara6 nell'ultima dell… - AlePasso : RT @OA_Sport: #NBA Finals 2019: #Toronto è campione! Primo titolo per i #Raptors. Golden State cade in una gara-6 bellissima -