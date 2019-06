Nasce a Bologna la rete internazionale per la crescita sostenibile

Nasce la rete internazionale per la crescita sostenibile : il 14 giugno conferenza a Bologna : Un’alleanza che va oltre i rapporti tra Stati-nazione, dove sono protagoniste sette regioni molto diverse – europee ed extraeuropee – tra le più avanzate di quattro continenti. Obiettivo: creare una rete operativa per collaborare su temi cruciali per una crescita che sappia guardare ai bisogni delle persone e delle comunità, del lavoro e delle imprese: Big data e digitalizzazione, trasformazioni delle città, cambiamenti ...

A Bologna le regioni leader di Cina - USA - Africa - Francia e Germania per un’alleanza con l’Emilia-Romagna : Nasce la rete internazionale per la crescita sostenibile : Pensare il futuro partendo dal presente, con risposte che già ora guardino ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso una modello di crescita che sia realmente sostenibile. In un contesto globale che cambia a grande velocità, alcune regioni hanno innescato processi di innovazione sociale, economica e ambientale, assumendo un ruolo di guida nei rispettivi contesti. La collaborazione fra questi territori diventa così garanzia di ...

Nasce a Bologna RAMS - la Rete IRCCS per la ricerca e la cura delle patologie ortopediche : Si è costituita ieri, mercoledì 29 maggio, al Rizzoli di Bologna la Rete Nazionale per la ricerca e la cura delle patologi ortopediche. Si chiama RAMS, Rete Apparato Muscolo-Scheletrico, e Nasce dalla volontà di unire le competenze dei più grandi ospedali di ricerca italiani che operano in ambito ortopedico. I fondatori sono i due Istituti di ricerca e cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’ortopedia: Istituto Ortopedico Rizzoli di ...

A Bologna Nasce Forum sui cambiamenti climatici : Promuovere sul territorio iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il ‘climate change’. E’ la sfida lanciata a Bologna, nella giornata in cui centinaia di studenti sono scesi in piazza per il clima e per l’ambiente, dal nuovo Forum permanente sui cambiamenti climatici che si e’ insediato oggi nella cornice del Green Social Festival, la manifestazione che promuove il vivere sostenibile e la ...

Bologna - la dimettono dall'ospedale poi sua figlia Nasce morta : Viene dimessa dall'ospedale in mattinata, poi la sera si sente di nuovo male e perde la propria figlia. Questa la tragedia a Bologna, dove una donna - giunta alla fine della gravidanza - ha dato alla luce una bimba morta. È successo giovedì scorso, al Policlinico Sant'Orsola. La 38enne era stata ricoverata il 5 aprile mentre si trovava alla 34esima settimana di gravidanza. La sua pressione era molto alta e, proprio per questo, c'era bisogno di ...