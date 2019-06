Nasa | ricercatori dell' Ariziona scoprono simbolo somigliante a quello di Star Trek suMarte

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quella che arriva dalla, anzi precisamente da Marte, è una notizia che ha davvero'incredibile. Infatti, in una foto scattata dal Mars Reconnaisance Orbiter, il satellite che appunto orbita intorno al "Pianeta Rosso", si vede benissimo l'areae ex dune: propri in questa zona gli agenti atmosferici, insieme alla lava, hanno scolpito la straordinaria figura. Si vede infatti una sorta di mezzaluna identica a quella che appare nella saga cinematografica di. Ovviamente, ci tengono a precisare da Houston, si tratta di una suggestione, anche se la forma esiste veramente. La scoperta da alcuni'Arizona Ad accorgersi per primia strana immagine presente nella foto scattata dalla sonda sono stati i'Università'Arizona. La regione di Marte in cui si trova il logo disi chiama Hellas Planitia, ed è situata a sud-ovest del ...