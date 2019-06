Nas nei ristoranti etnici | la metà è irregolare

Piemonte : topi morti e piume nei silos - Nas sequestrano 668 tonnellate di riso : La scoperta da parte dei militari del Comando carabinieri per la tutela della salute nel corso di quattro differenti controlli in altrettante aziende agricole tra le province di Novara e Vercelli. Sequestrate diverse varietà di riso , tutte provenienti dalla raccolta dell'anno 2018, per un valore commerciale valutato attorno ai 200mila euro.

E' stata arrestata all'aeroporto! Maestra Nasconde la droga nei libri per bambini : Una Maestra è stata arrestata per aver nascosto, tra le pagine dei libri per giovani studenti, centinata di grammi di cocaina. L'episodio in Colombia, dove l'insegnante è stata fermata all'aeroporto: in valigia aveva libri pieni zeppi di polvere bianca. Ha provato a imbarcarsi per Mumbai, in India, ma le forze di polizia dello scalo di Cartagena si sono insospettite per il comportamento nervoso di quella passeggera. --Gli agenti l'hanno ...