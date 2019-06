Naomi Campbell | regina del deserto senza veli e senza età | fa impazzire Instagram

Naomi Campbell è senza età : il ballo sexy incanta tutti i social : Naomi Campbell a 48 anni sa ancora come divertirsi e far divertire. Fresca di rottura con il fidanzato toy boy Liam Payne , star della band inglese One Direction, la top model è volata in Africa per ...

È calato il sipario sulla love story tra Liam Payne e Naomi Campbell: il cantante, classe 1993, e la supermodella, 23 anni più grande, si sarebbero detti addio dopo circa quattro mesi di ...