Motori – BMW Motorrad Concept R18 | una one off in perfetto stile future-retrò GALLERY

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé : l’anti Panamera è pronta per il lancio ufficiale [GALLERY] : La BMW Serie8 Gran Coupé è ora pronta per il lancio ufficiale, le prime immagini mostrano tutto il suo stile da berlina sportiva Finalmente ci sono novità riguardanti la BMW Serie8 Gran Coupé, per mesi si è parlato di questa maxi Coupé, anche se era sempre stata avvistata camuffata, la prima immagine ufficiale era stata svelata all’inizio del mese di maggio e ritraeva l’ammiraglia in uno studiato gioco di luci e ombre che ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

Motori – Elettrificazione : il miglior motore ibrido? E’ quello di BMW : Il sistema di trazione ibrida plug-in di BMW i8 è al vertice della sua categoria per il quinto anno consecutivo Per il quinto anno consecutivo il vincitore del premio International Engine + Powertrain of the Year nella sua classe è il powertrain della BMW i8. Quest’anno ha gareggiato in una categoria nuova di zecca: il miglior propulsore ibrido. Una grande sorpresa è stato il distacco nel punteggio: il powertrain della BMW i8 ha ...

Motori – FCA - guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Motori – Nuova Volkswagen Golf - svelati gli interni : sembrano quelli di una BMW : La presentazione della Nuova generazione di Volkswagen Golf avverrà in ottobre e non prevederà l’abbandono dell’alimentazione diesel In occasione dell’annuale assemblea degli azionisti del gruppo tedesco, sono stati rilasciati nuovi dettagli sulla prossima generazione di Volkswagen Golf, l’ottava per la precisione. Le novità riguardano soprattutto gli interni che avranno un impostazione totalmente Nuova rispetto ...