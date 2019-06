MotoGp | Valentino Rossi e quella frecciata ai motoristi | il Dottore usa l’ironia per

VIDEO GP Catalogna MotoGp 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dovizioso in spolvero - Valentino Rossi in crescita - Marquz si nasconde : Oggi si sono disputate le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona i centauri hanno avuto a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria moto in vista di qualifiche e gara. Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nella FP1 e poi si è nascosto nel secondo turno dove nel finale è emerso Fabio Quartararo capace di strappare la ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Quartararo vola con la Yamaha - Dovizioso 2° e Valentino Rossi 7°. Marquez si nasconde? : E’ il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 e della classifica combinata dei tempi di questa prima giornata del GP della Catalogna (Spagna), sede del settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato catalano il transalpino della Yamaha Petronas SRT, nella simulazione del time-attack, si è issato in vetta alla graduatoria nell’ultimo tentativo utile, siglando il crono di 1’40″079. Un riscontro ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo precede Dovizioso - Valentino Rossi settimo - Marquez 17° : Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Barcellona. Il centauro francese del Team Petronas Yamaha ha stampato un notevole 1:40.079 proprio sulla bandiera a scacchi ed è riuscito a precedere Andrea Dovizioso di 281 millesimi. Ottima prova dell’alfiere della Ducati che si conferma a suo agio al Montmelò e dimostra di avere tutte le carte in regola ...

MotoGp – Al Montmelò un Valentino Rossi in versione inedita : Francesca Sofia Novello innamoratissima del suo Dottore [FOTO] : Francesca Sofia Novello sempre più innamorata del suo Valentino Rossi: le manifestazioni d’amore della modella italiana al Montmelò E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Catalunya 2019: i piloti sono già scesi in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere, con Marquez in testa alla classifica dei tempi, seguito da Quartararo e Vinales. Prima di salire in sella alle loro moto, i campioni delle due ruote sono ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP1. Marquez comanda davanti a Quartararo ed a Vinales. Dovizioso 4° e Valentino Rossi 9° : Andato in archivio il primo turno di prove libere del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (1’40″692) a precedere di 111 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e di 180 l’altra Yamaha (ufficiale) dell’iberico Maverick Vinales. Buon quarto crono di Andrea Dovizioso in sella alla Ducati a 0″338, mentre ...

MotoGp - Lorenzo punge la Honda : “in Yamaha con Valentino Rossi era diverso. Io un campione? Sì - vi dico perchè” : Il pilota della Honda ha parlato della sua difficile situazione, lanciando anche una frecciatina a Marquez e ai suoi rivali L’inizio della sua avventura con la Honda non è certamente come se lo immaginava, Jorge Lorenzo continua ad arrancare e non riesce a stare al passo con il compagno Marquez e con gli altri top riders. Alessandro La Rocca /LaPresse Una situazione incresciosa che il maiorchino ha provato a risolvere volando ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sto meglio ora di quando ero in Ducati - avevo un sacco di problemi. Barcellona mi piace” : Valentino Rossi non era presente nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana riservato al GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha però parlato ugualmente alla vigilia dell’appuntamento di Barcellona, si è soffermato in particolar modo sui giorni trascorsi a Cavallara dove si è allenato guidato una moto da cross: “E’ stato molto divertente guidare con Dovizioso e Petrucci, c’erano anche ...

