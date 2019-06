MotoGP | GP Catalogna 2019 | risultati e classifica FP2 Quartararo precede Dovizioso

MotoGP - GP Catalogna 2019 : qualifiche (sabato 15 giugno). Programma - orari e tv : Sabato 15 giugno si disputeranno le qualifiche del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona verrà messa in palio la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica: si preannuncia una battaglia serratissima tra diversi centauri che puntano a scattare davanti a tutti, desiderosi di cogliere un vantaggio importante nella lotta per la vittoria al Montmelò. Ne vedremo davvero delle belle lungo un ...

MotoGP Catalogna 2019 in diretta su Tv8 e Sky : tutti gli appuntamenti : Nel weekend torna il Motomondiale con il Gran Premio di Catalunya in diretta dal circuito di Montmelò. L'evento sportivo sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8 e, per gli abbonati, su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (visibile anche sul digitale terrestre al canale 382 o 112). Oggi, venerdì 14 giugno, su Sky le prove libere; domani, sabato 15, su Tv8 e Sky le qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e poi alle 15 la Moto2. ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Marc Marquez subito davanti a tutti - quarto Dovizioso - nono Rossi con una Yamaha in forma : Se il buongiorno si vede dal mattino Marc Marquez (Honda) è pronto a fare la voce grossa nel Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha impressionato nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito alle porte di Barcellona, precedendo Yamaha e Ducati con distacchi, va detto, non amplissimi. Al Montmelò, dove hanno regnato nuvole grigie e temperature accettabili attorno ai 25°, si è potuto apprezzare un notevole ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP1. Marquez comanda davanti a Quartararo ed a Vinales. Dovizioso 4° e Valentino Rossi 9° : Andato in archivio il primo turno di prove libere del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (1’40″692) a precedere di 111 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e di 180 l’altra Yamaha (ufficiale) dell’iberico Maverick Vinales. Buon quarto crono di Andrea Dovizioso in sella alla Ducati a 0″338, mentre ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi vuole svoltare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP di Catalogna (14 giugno) – La presentazione del GP di Catalogna (14 giugno) – Le dichiarazioni di Marquez – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le dichiarazioni di Valentino Rossi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : orari - canale tv - streaming e programma delle prove libere : Siamo pronti per il via ufficiale del weekend del Gran Premio di Catalogna 2019 del Motomondiale, secondo appuntamento in terra iberica della stagione. I protagonisti saranno impegnati al Montmelò. Sul circuito catalano si torna in pista per le prime due sessioni di prove libere di ogni classe e, quindi, per capire chi avrà approcciato all’evento nel migliore dei modi. Nella classe regina le Ducati proveranno a mettere i bastoni tra le ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming le prove libere : Oggi venerdì 14 giugno si disputano le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Inizia il lungo weekend a Barcellona, si incomincia con i primi test che ci forniranno già le prime indicazioni sul livello dei piloti impegnati sulla pista del Montmelò. I centauri avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto e per perfezionare il feeling con una pista che ...

MotoGP oggi - GP Catalogna 2019 : orari FP3 e qualifiche - programma - come vederle in tv su Sky e TV8 : Domani, sabato 15 giugno, andranno in scena le qualifiche del GP di Catalogna, settima prova del Mondial 2019 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci del pianeta si contenderanno la pole-position su uno dei tracciati più difficili da interpretare, sul quale servirà una moto ben bilanciata, veloce in rettilineo ma anche guidabile nei tratti lenti. Andrea Dovizioso è chiamato a dare una risposta. Il forlivese ha la necessità di ...

Diretta MotoGP/ Streaming video prove libere : tempi - classifica - Gp Catalogna 2019 - : Diretta MotoGp, Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna 2019 Barcellona: tempi e classifica delle sessioni al Montmelò, oggi 14 giugno,.

Alex Rins MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Al Mugello potevo vincere - proverò a rifarmi domenica” : Anche per Alex Rins il Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP è la gara di casa. Il portacolori della Suzuki, infatti, è nato proprio a Barcellona, a pochi chilometri dal circuito del Montmelò. Il classe 1995 cercherà di proseguire nel suo ottimo inizio di stagione nel quale ha conquistato tanti punti e, soprattutto, la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti dopo un bellissimo duello con Valentino Rossi. Lo spagnolo è reduce dal quarto ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Barcellona mi piace - potenziale superiore al Mugello” : Maverick Vinales vuole essere protagonista nel GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend a Barcellona. Lo spagnolo gareggerà di fronte al proprio pubblico e spera di ottenere un risultato importante dopo un periodo un po’ difficile, la Yamaha fatica a esprimere il suo potenziale e il compagno di squadra di Valentino Rossi non riesce a lottare per le posizioni di vertice: la speranza è che la musica ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Felice di correre in casa - ma la Ducati sarà la moto da battere” : Marc Marquez è pronto e carico in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di motoGP, settimo appuntamento della stagione, e secondo sul territorio spagnolo. Il campione del mondo, quindi, correrà in casa, provando a fare il bis dopo il successo di Jerez de la Frontera. Il suo inizio di campionato è stato assolutamente sontuoso, e cercherà di allungarlo su una pista nella quale, tuttavia, non ha mai avuto troppa fortuna nella classe regina, ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Per lottare con Marc Marquez dobbiamo vincere” : Il terzo posto del Mugello (Italia) ad Andrea Dovizioso aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca. Il nostro portacolori, quindi, guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP, con ambizione. Su uno dei tracciati più difficili in calendario, la Ducati dovrebbe consentirgli di lottare per il successo. Nelle ultime due stagioni proprio il “Dovi” e Jorge Lorenzo sono saliti sul podio ...