Motocross | GP Lettonia MXGP 2019 | il programma e gli orari del fine settimana Come

Motocross - GP Lettonia 2019 : Jeffrey Herlings - una mina vagante nella lotta iridata tra Cairoli e Gajser : Il Mondiale MXGP 2019 si sta trasformando sempre più in un romanzo quanto mai avvincente e dal finale tutt’altro che scontato. L’infortunio durante gli allenamenti invernali del campione del mondo Jeffrey Herlings sembrava ridurre tutto ad un monologo di Tony Cairoli ma, come nei racconti epici si è inserito subito Tim Gajser, lo sfidante giovane e pronto a mettere in dubbio la leadership del nove volte campione del mondo. Questa ...

Motocross - GP Lettonia 2019 : Tony Cairoli - serve una scossa per arginare un Gajser scatenato : Non è un momento facile per Tony Cairoli. Il nove campione del mondo del Motocross è reduce da un weekend in Russia, ad Orlyonok, complicato: i problemi fisici e la doppietta di Tim Gajser hanno contribuito alla perdita della vetta della graduatoria generale della MXGP. A guidare ora è lo sloveno con 13 punti di vantaggio su Tony e la reazione deve esserci in vista del round a Kegums (Lettonia), in programma nel prossimo weekend. Sulla sabbia ...