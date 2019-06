Moto2 | Risultato FP1 GP Catalogna 2019 | Thomas Luthi precede Alex Marquez | quinto Enea

Moto2 - Risultato GP Italia 2019 : Alex Marquez vince ancora - Luca Marini in piazza d’onore - Baldassarri quarto in rimonta : Lo spagnolo Alex Marquez concede il bis dopo il successo di Le Mans (Francia) e conquista anche il successo nel sesto weekend del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato del Mugello (Italia) il fratellino di Marc ha sciorinato una grande prestazione, vincendo in fuga e imponendo un passo inarrivabile per i rivali. Una vittoria, quindi pienamente meritata a precedere l’altro fratello d’arte Luca Marini (+1″948) e lo svizzero ...

Moto2 - Risultato warm-up GP Italia 2019 : Enea Bastianini sorprende nel warm-up - Marini è vicino - Baldassarri ventesimo : Enea Bastianini ha trovato un lampo finale nel warm-up della Moto2 del GP d’Italia, sesto apputamento del Motomondiale 2019. Il riminese si è nascosto per tutta la sessione salvo poi trovare in sequenza due giri veloci nel finale che gli sono valsi la prima posizione, in una classifica cortissima che vede quattro piloti in venti millesimi. Dietro al centauro della Italtrans Racing Team si sono piazzati con pari tempo (a soli cinque ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in extremis - Bulega 4° - Baldassarri solo 15° : Era additato come uno dei grandi favoriti per le Qualifiche odierne, e così è stato. Marcel Schrotter (Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2, la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di ...

Moto2 - risultato FP3 GP Italia 2019 : Fernandez beffa Luthi per 9 millesimi - Baldassarri 18° e costretto al Q1 : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 per la classe Moto2 ha visto lo spagnolo Augusto Fernandez chiudere in vetta alla classifica con un eccellente 1’51″625 che gli ha permesso di migliorare di addirittura 1″4 il suo miglior tempo ottenuto ieri. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 è stato fenomenale nell’ultimo run con gomme nuove specialmente nella sezione finale della pista ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Luca Marini continua a volare - Baldassarri in difficoltà : Nella soleggiata seconda sessione di prove libere del GP d’Italia, sesto appuntamento del Motomondiale 2019, Luca Marini doma l’Autodromo del Mugello con il tempo di 1:51.886 completando la “giornata perfetta” dopo aver portato a casa anche le prime prove della mattina. Al secondo posto, staccato di soli otto millesimi, si è piazzato Thomas Luthi che è stato il più costante sul passo gara assieme al fratellino di ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Italia 2019 : Luca Marini velocissimo nelle PL1 - Alex Marquez lo tallona - Baldassarri 19° in difficoltà : Un inizio confortante quello di Luca Marini, in sella alla KAlex dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ha messo in mostra un’ottima velocità nel corso delle prove libere 1 del GP d’Italia 2019, sesto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato Italiano del Mugello il centauro nostrano ha realizzato il miglior crono di 1’52″514, dimostrando di aver trovato fin da subito un buon feeling con la sua moto ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Steven Odendaal è primo con gomme slick - gli italiani di punta non rischiano : L’ultima sessione di prove libere della Moto2 prima delle qualifiche del pomeriggio ha visto il sudafricano Steven Odendaal ottenere il miglior tempo al termine di un turno abbastanza interlocutorio nell’economia del fine settimana del Gran Premio di Francia 2019. Il portacolori del Team NTS RW Racing GP ha messo in evidenza la propria capacità di adattamento in condizioni di pista ibrida, montando le gomme d’asciutto negli ...

Moto2 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri - ottima prova degli italiani : Brad Binder stampa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2 e si candida ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Sul circuito Bugatti di Le Mans il sudafricano della KTM è riuscito a fare la differenza proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con pneumatici freschi ed è balzato in vetta alla classifica con uno ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Lorenzo Baldassarri vince ancora e allunga nel Mondiale! Marini 8° - Bulega 9° : Lorenzo Baldassarri trionfa anche a Jerez de la Frontera e va in fuga nel Mondiale di Moto2 grazie al terzo successo stagionale su quattro gare disputate. Il marchigiano del Team Flexbox HP 40 ha bissato la vittoria della passata edizione con una condotta di gara esemplare, rimediando ad un inizio di fine settimana travagliato con grande carattere e consapevolezza nei propri mezzi. Il nostro portacolori ha regolato di 0.359 lo spagnolo Jorge ...

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...