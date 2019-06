Morgan | rinviato lo sfratto Il cantante | “Non ho un tetto e nemmeno un luogo di lavoro

Morgan accusa un malore : rinviato lo sfratto dalla casa di Monza : Morgan ha ancora una casa, per il momento. È stato rinviato lo sfratto del cantante e personaggio televisivo, al secolo Marco Castoldi, che potrà continuare ad abitare nella sua casa di Monza.Lo sfratto era stato annunciato dallo stesso leader dei Bluvertigo lo scorso aprile: il tribunale monzese aveva deciso il pignoramento dell’immobile alla fine del 2017, a causa dei problemi economici del cantante e di presunte tasse ...

