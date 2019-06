Morgan accusa un malore | rinviato lo sfratto dalla casa di Monza

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019)ha ancora una, per il momento. È statolodel cantante e personaggio televisivo, al secolo Marco Castoldi, che potrà continuare ad abitare nella suadi.Loera stato annunciato dallo stesso leader dei Bluvertigo lo scorso aprile: il tribunale monzese aveva deciso il pignoramento dell’immobile alla fine del 2017, a causa dei problemi economici del cantante e di presunte tasse non pagate - riporta Fanpage. C’era tanta attesa per l’“evento”, tant’è che nella via nel centro disi erano accalcati in tanti tra giornalisti, curiosi e amici: in molti si erano radunati all’esterno delladigià dalle prime ore del mattino.Il cantante pochi giorni fa, ospite di Barbara D’Urso su Canale 5, aveva definito la vicenda un’ingiustizia e aveva ...

