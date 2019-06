Mondo della tv in lutto | l’attrice morta a 55 anni | da due lottava contro il cancro

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019)televisione in. A soli 54, dopo una lunga lottaun tumore, èl’attrice messicana Edith González, star di telenovelas nota anche al pubblico italiano. Fu la protagonista di “Cuore selvaggio”, che andò in onda per la prima volta nel nostro Paese nel 1993, trasmessa su Rete 4. Negli ultimi tempi, era apparsa spesso in televisione in patria per parlaresua malattia, e anche dai social condivideva costantemente messaggi di incoraggiamento ai fan. Si è spenta il 13 giugno, una notizia scioccante per il pubblico del Messico. Ilalle ovaie le era stato diagnosticato nel 2016. Nata a Monterrey il 10 dicembre 1964, Edith González era stata bambina prodigio e aveva iniziato a recitare a soli 5. Ne aveva 14 quando entrò nel cast di “Anche i ricchi piangono”, forse la telenovela più celebre di tutti i tempi, con ...

