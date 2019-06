Mondiali Under 20, l'Italia è quarta

Si chiude con un'altra sconfitta l'avventura dell'aiU.20 in Polonia. Nella finalina per il terzo posto a Gdynia, gli azzurrini di Paolo Nicolato sono stati battuti 1-0 ai supplementari dall'Ecuador (0-0 al 90'). Priva di numerosi titolari, l'soffre il ritmo e l'aggressività dei sudamericani.Nella ripresa Ecuador molto pericoloso, specie con un gran sinistro di Campana che Carnesecchi in tuffo manda sul palo. Nei supplementari al 93' Olivieri fallisce un rigore, poi al 104' Mina segna la rete decisiva.(Di venerdì 14 giugno 2019)