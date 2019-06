Mondiale femminile | Giamaica-Italia | lo spettacolo è anche sugli spalti FOTO ...

Mondiale femminile – Successo Giappone - battuta di misura la Scozia : Mondiale Femminile – Si è appena conclusa la sfida del girone D tra Giappone e Scozia. Successo di misura delle asiatiche, che vincono 2-1, salgono a 4 punti in classifica e lasciano a zero le avversarie. La partita. L’avvio è di marca scozzese, le Giapponesi soffrono il pressing e faticano a costruire. Ma al 23′ riescono a sbloccare la gara: gran destro dal limite di Mana Iwabuchi che sorprende Lee Alexander. Le ragazze ...

CAMPIONATO Mondiale DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Italia - ct Bertolini : 'Il mio sogno è..' : CAMPIONATO MONDIALE di CALCIO FEMMINILE 2019, l'ex calciatrice Katia Serra, ha parlato così ai microfoni di LaPresse: le sue parole

Giamaica-Italia - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile : dove vedere Giamaica – Italia streaming e tv, Mondiale femminile Giamaica Italia streaming| Giamaica – Italia si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, galvanizzate dalla grande vittoria con l’Australia per 2-1, si preparano ad affrontare la Giamaica, travolta per 3-0 dal Brasile. Sarà una sfida da non sottovalutare, ma con una vittoria saremmo matematicamente agli ottavi. Diamoci da fare!!! Giamaica ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Serra "Questo torneo sia da apripista" : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, l'ex calciatrice Katia Serra, ha parlato così ai microfoni di LaPresse: le sue parole

CAMPIONATO Mondiale DI CALCIO FEMMINILE 2019/ #RagazzeMondiali spopola su Twitter : CAMPIONATO MONDIALE di CALCIO FEMMINILE 2019, prosegue la seconda giornata dei gironi: oggi in campo l'Italia contro la Giamaica

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Tornano le ragazze terribili - oggi... : Campionato mondiale di calcio femminile 2019, le squadre protagoniste. Spazio a Giappone, Scozia, Giamaica, Italia, Inghilterra e Argentina

Mondiale femminile - le parole del ct Bertolini : “Contro la Giamaica sarà la gara più difficile” : Battere la Giamaica per volare agli ottavi del Mondiale femminile. E’ questo l’obiettivo dell’Italia come ribadito dalla ct Milena Bertolini nella conferenza della vigilia: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Il nostro obiettivo è passare il turno, vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone ...

Mondiale femminile - la squadra delle detenute di Rebibbia alla Nazionale italiana : “Venite qui” : La squadra di calcio formata dalle detenute del carcere romano di Rebibbia hanno invitato le azzurre, impegnate al Mondiale femminile, ad una partita. Le recluse hanno consegnato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico, in visita al carcere romano: “Facciamo un tifo sfegatato per voi, vi aspettiamo qui per una partita. Vi seguiamo e vi auguriamo di vincere il campionato”. Mondiale femminile, bookies fiduciosi sul ...

Mondiale femminile - bookies fiduciosi sul cammino dell’Italia : Parte con un ruggito l’avventura Mondiale della Nazionale Italiana di Calcio femminile in questa ottava FIFA Women’s World Cup: 2-1 contro una delle favorite alla vittoria del titolo e punteggio pieno nel Gruppo C, in campo oggi e venerdì, quando le ragazze del CT Milena Bertolini affronteranno la Jamaica, sconfitta per 3-0 all’esordio contro il Brasile. Le due reti segnate contro l’Australia domenica scorsa portano la firma di Barbara ...

Mondiale femminile - seconda vittoria per l’Italia con la Jamaica a un rasoterra 1.12 : Dopo la partenza super, l’Italia torna in campo per la seconda gara del Mondiale femminile di calcio del Gruppo C. C’è entusiasmo intorno alle Azzurre dopo la bella vittoria sull’Australia e, contro la ben più abbordabile Jamaica – reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Brasile – le ragazze della Bertolini non dovrebbero avere problemi a portare a casa il secondo successo consecutivo. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint ...