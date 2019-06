Mondiale donne | Girelli-Galli affondano la Giamaica 5-0 delle Azzurre che volano agli

lastampa

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’Italia travolge lacon una goleada e volaottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Lestaccano il pass con un turno di anticipo grazie alla vittoria per 5-0 contro le ’Reggae Girlz’ nel match valido per la seconda giornata del gruppo C giocato a Reims. ...

TizianaFerrario : Non sarà il Mondiale delle Cenerentole. Cari telecronisti ricordatevi che la lingua italiana ha anche il genere fem… - Gazzetta_it : Oggi in edicola una #Gazzetta speciale Calcio femminile, donne e sport italiano #RagazzeMondiali #FIFAWWC Da non p… - repubblica : Oggi alle ore 13 l'Italia femminile affronta l'Australia nella partita di debutto al Mondiale. Lo speciale… -