Mondiale donne | Giamaica-Italia 0-5 Girelli e Galli | pokerissimo azzurro

Mondiale donne : Girelli-Galli affondano la Giamaica. 5-0 delle Azzurre che volano agli ottavi : L’Italia travolge la Giamaica con una goleada e vola agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le Azzurre staccano il pass con un turno di anticipo grazie alla vittoria per 5-0 contro le ’Reggae Girlz’ nel match valido per la seconda giornata del gruppo C giocato a Reims. ...

Mondiale Femminile - Italia contro la Giamaica : si tifa alla ‘casa delle donne’ : Dopo l’emozionante vittoria all’esordio contro l’Australia, arrivata all’ultimo secondo grazie ad una strepitosa Bonansea, l’Italia Femminile proverà a ripetersi nella seconda giornata contro la Giamaica. Per l’occasione, interessante iniziativa patrocinata anche dalla Uisp: ‘Facciamo il tifo per le #ragazze mondiali’: appuntamento venerdì alla casa internazionale delle donne a Roma per ...

L'Italia delle donne inizia col botto : 2-1 all'Australia al Mondiale femminile : Vittoria da incorniciare per L'Italia ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. All'esordio nella competizione dopo 20 anni di assenza, le azzurre guidate dal ct Milena...

Mondiale donne - al via il raduno a Coverciano. Rosucci : 'Questa Italia vuole sorprendere' : ... quel sogno che manca da vent'anni, quando l'Italia partecipò per l'ultima volta alla fase finale di una Coppa del Mondo. Sono 26 le Azzurre convocate per questa prima fase del raduno, con le ...

Donne - in azzurro è sempre ItalJuveGama&Co. - le bianconere al Mondiale : Cambiano i colori, ma le interpreti restano più o meno le stesse. Ci sarà molta Juventus in Francia, dove a giugno l'Italia parteciperà al Mondiale. Come succede anche per gli uomini, l'ossatura della ...