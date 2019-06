Moncler | la nuova capsule con Palm Angels il brand di Francesco Ragazzi

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ufficio è in fondo al cortile, in uno dei palazzi storici più belli della città di Milano, a ridosso dei Giardini Indro Montanelli. Una porta di vetro a contrasto conduce alla reception: la ragazza seduta dietro a una scrivania ha un auricolare e fissa lo schermo di un Mac, indossa una felpa nera a girocollo, ai piedi porta delle sneakers. Del resto è così che ci si aspetterebbe lo showroom diuno dei marchi di streetwear più quotati del momento, distribuito dai grandi magazzini del lusso globale, amato da influencer e personaggi famosi, da A$ap Rocky a Pharrell Williams, e di recente finito nella top ten dei marchi più ricercati online. Lo disegna, classe 1985, cappellino di lana in testa, «lo porto sempre», vestito di una felpa, di sneakers e di un sorriso disarmante in perfetta armonia con il suo stile rilassato, anche quando racconta di sé e di come ...

