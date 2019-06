MIUI 10 Global Beta riceve il solito aggiornamento settimanale | ecco le novità

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l' aggiorna mento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 proviene da Tutto Android .

Sui Redmi Note 7 in Italia la MIUI 10.3.2.0 Global Stabile - i particolari : Iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla MIUI 10.3.2.0 Global Stabile i Redmi Note 7, anche sul territorio Italiano. Il pacchetto ha un peso di 683MB, ragion per cui sarebbe meglio scaricarlo sotto rete Wi-Fi. L'upgrade si occupa di integrare le patch di sicurezza di marzo 2019, insieme ad alcune altre novità, tra cui il riconoscimento AI degli scenari in ambito fotografico, il blocco (all'occorrenza) dell'apertura del pannello notifiche ...