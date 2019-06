Milan | Federico presenta Marco | il fratello di Giampaolo sulla nuova esperienza in

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ilha deciso di ripartite da, è l’ormai ex Sampdoria il sostituto di Gennaro Gattuso con l’intenzione di riportare il club rossonero in Champions League dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione. I rossoneri sono in mani sicure almeno secondo quanto riporta ilin un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Suoè da? «Non scherziamo, merita di andare in una grande squadra dopo l’ottimo lavoro fatto alla Sampdoria. Anzi, posso dire una cosa?». Prego. «C’è arrivato tardi, in una grande squadra, perché è cresciuto in modo graduale. Allenatori meno esperti e preparati di lui hanno già fatto il salto di qualità». Si dice che non cambi mai modo di giocare. «Punta molto sul 4-3-1-2, questo è vero, ma non è un integralista, sa quando c’è da cambiare. Ma più che il modulo, contano soprattutto ...

