Milan – Boban lascia la Fifa | sarà Chief Officer del club | le prime parole del croato

L’ex calciatore croato Zvonimir Boban torna al Milan come dirigente : Il Milan ha annunciato l’assunzione del suo ex calciatore croato Zvonimir Boban come responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, un ruolo che lo vedrà lavorare a contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e con il nuovo direttore tecnico

Giornata di annunci in casa Milan : il club rossonero ufficializza i nuovi ruoli di Boban e Maldini - i dettagli : Boban nuovo direttore operativo del Milan, Maldini direttore tecnico del club rossonero: importanti annunci oggi per la società Milanese Giornata di importanti annunci in casa Milan: il club rossonero sta piano piano ricostruendo il team dopo gli addii di Gattuso e Leonardo. La società Milanese ha deciso di ripartire da Boban e Maldini. L’ex giocatore croato ha infatti deciso di lasciare il suo ruolo di vice segretario generale FIFA ...

Ufficiale - Boban nuovo Chief Football Officer del Milan : Boban Milan – Zvonimir Boban lascia la Fifa: è ufficialmente il nuovo Chief Football Officer del Milan. Il club rossonero ha comunicato la novità nell’organigramma societario attraverso una nota Ufficiale: «AC Milan comunica la nomina di Zvonimir Boban come Chief Football Officer del Club. Boban sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, lavorando […] L'articolo Ufficiale, Boban nuovo ...

Milan - Maldini e Boban si dividono i compiti e i reparti : la (difficile) coabitazione : Prende forma la coabitazione al Milan, sempre più probabile, tra Paolo Maldini, direttore tecnico, e Zvonimir Boban. Per il croato in uscita dalla Fifa non è ancora chiaro il ruolo, spiega la Gazzetta dello Sport, ma sicuramente metterà una parola pesante sul mercato dei centrocampisti, dove il club

Milan : quattro obiettivi chiave per Boban - mentre per l'attacco c'è l'idea Kouamè : L'ex stella del Milan Zvonomir Boban si sta avvicinando al ritorno in rossonero e, secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, ha quattro obiettivi chiave che desidera conquistare. Infatti Calciomercato.com riporta che l'ex nazionale croato vuole lasciare il suo ruolo in FIFA per tornare a Milano e affiancare l'ex compagno di squadra Paolo Maldini nella dirigenza. L'obiettivo del duo Maldini-Boban è semplice: il Milan deve tornare ad ...

Milan - la benedizione di Billy Costacurta : "Bene Giamapolo e Boban" : "Marco Giampaolo ha fatto vedere cose importanti come idee di gioco, può essere una scelta giusta per il Milan. È uno abituato a lavorare con i giovani e la sua idea è in quella direzione". Così Billy Costacurta, presidente del comitato organizzatore di Euro Under 21 2019, parlando ai microfoni di R

Da Giampaolo a Boban - Costacurta applaude il Milan : “profili giusti per rilanciarsi - con me nessun contatto” : Il presidente del comitato organizzatore dell’Europeo Under 21 ha parlato di quelli che sono gli obiettivi del Milan “Giampaolo al Milan? E’ un prospetto molto interessante, al Milan c’è voglia di vedere questa nuova idea di calcio e lui lo ha fatto vedere. Giampaolo è uno abituato a lavorare con i giovani e l’idea di Maldini e di Gazidis è di andare in quella direzione. Sarebbe una scelta giusta, speriamo ...

Zvonimir Boban al Milan? Evviva le bandiere - ma... Ecco che cosa non torna : Zvonimir Boban riveste i colori del Milan? L' accordo è quasi fatto. Il suo compito sarà curare i rapporti con le istituzioni e sovrintendere all' area sportiva assieme a Paolo Maldini, che sarà più libero di occuparsi delle faccende più di campo (magari affiancato da un ds). Mentre l' ad Ivan Gazid

Infantino : “Boban al Milan? Lo incateno alla Torre Eiffel” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, replica con una battuta, ai microfoni di Sky Sport, al possibile ritorno di Zvonimir Boban, suo braccio destro, al Milan come dirigente: “Boban al Milan? Lo incateno alla Torre Eiffel“. Il Milan riparte da Boban: Maldini sceglie il croato per la gestione calcistica e politica del club [DETTAGLI]L'articolo Infantino: “Boban al Milan? Lo incateno alla Torre Eiffel” sembra ...

Il Milan tenta Boban - il presidente Infantino si mette di traverso : “lo incateno alla Tour Eiffel” : Il presidente della Fifa non ha nessuna intenzione di perdere il proprio braccio destro, tentato in questi giorni da un’offerta del Milan Il Milan tenta Zvonimir Boban, ma Gianni Infantino non ha nessuna intenzione di privarsene. Il presidente della Fifa ha parlato della possibilità che il proprio braccio destro lascia la Federazione per trasferirsi a Milano, sottolineando di non gradire questa ipotesi. Jonathan Moscrop Intervenuto ...

Montolivo addio polemico - Milan aspetta Boban : Nell'ennesima ristrutturazione in corso al Milan, si attende l'arrivo di Zvonimir Boban, di un direttore sportivo, del nuovo allenatore, e intanto c'e' chi va via sbattendo la porta, come Riccardo Montolivo. Sin dall'estate scorsa era chiaro che non sarebbe stato rinnovato il suo contratto in scadenza, e ora il centrocampista si mette alle spalle l'esperienza rossonera ringraziando soltanto i tifosi, decisamente polemico per come e' stato ...

Milan - Boban vicino all’ingresso in società : Boban Milan – Non c’è ancora l’ufficialità, ma Zvonimir Boban sembrerebbe essere molto vicino al Milan. Lo scrive “La Gazzetta dello Sport”, spiegando che l’ex giocatore croato – che in tempi recenti ha affiancato Infantino alla Fifa – sarebbe stato scelto dal club rossonero per il rilancio della società. Il Milan ha pensato a lui […] L'articolo Milan, Boban vicino all’ingresso in società è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Il Milan riparte da Boban : Maldini sceglie il croato per la gestione calcistica e politica del club [DETTAGLI] : Boban potrebbe tornare al Milan, questa volta in veste di dirigente. Decisiva la volontà di Maldini ed Elliott che puntano forte sul croato per la rinascita rossonera. L’ex calciatore era stato scelto da Infantino come consigliere della Fifa. Ora il suo compito, a quanto dice la Gazzetta dello Sport, sarà quello di avere la gestione calcistica e politica del Milan. Boban è stato decisivo nelle ultime mosse della Fifa: il Var, il ...

Milan - Maldini ‘si sceglie’ lo staff : Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo : Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione Il sì ufficiale circa la sua permanenza al Milan non è ancora arrivato, ma Paolo Maldini si è già messo al lavoro per costruire il proprio staff dirigenziale. Fabio Ferrari/LaPresse L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente ...