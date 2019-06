Migranti, Sea Watch 3 vira verso Malta

La Sea3 con a bordo 52salvati da un gommone in avaria cambia nuovamente rotta. Giunta a poche miglia da Lampedusa, la nave della Ong tedesca hatoest, in direzione di. Tuttavia non è chiaroquale porto stia puntando. Ieri il ministro dell'interno Salvini aveva accusato la Sea, che si era rifiutata si sbarcare a Tripoli,di "sequestro di persona" e aveva lanciato l'avvertimento: se la nave metterà "a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente".(Di venerdì 14 giugno 2019)