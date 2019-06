Migranti | la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa

Migranti : Sea watch 'pendola' fuori dalle acque territoriali : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - La nave Sea watch 3 pendola dall'alba di oggi fuori dalle acque territoriali. L'imbarcazione della ong per il momento è ferma, zigzagando in mare, in attesa di capire dove sbarcare i 52 naufraghi a bordo. Ieri l'ong ha confermato di non volere fare sbarcare i Migranti

Sea Watch - Salvini ordina sbarco dei 52 Migranti a Tripoli. Ong si rifiuta : “Non è porto sicuro - politiche Italia vergognose” : Scambi di accuse, ordini disattesi e annunci di querele. È di nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e gli operatori della ong Sea Watch dopo che mercoledì la nave che opera nel Mediterraneo ha soccorso 52 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. “Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se disubbidiranno pagheranno pienamente”, ha dichiarato ...

La SeaWatch rifiuta il porto libico e si dirige verso l'Italia. Salvini : "Sequestro di Migranti" : La nave Sea Watch rifiuta di approdare a Tripoli per sbarcare i 52 migranti soccorsi ieri al largo delle coste libiche, come offerto, per la prima volta, dalle autorità del paese nordafricano. Il porto libico, secondo la Ong, non è sicuro. Per questo la nave ha virato dapprima verso la Tunisia, per poi dirigere decisamente verso Lampedusa, da cui la separano un centinaio di miglia. Una scelta, quella di non sbarcare i ...

