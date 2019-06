Mercedes Classe G - La Stronger Than Time Edition celebra i 40 anni della off-road

Mercedes-Benz - Sulla discesa dello Schöckl con la Classe G - VIDEO : Una faccia, una razza. Non è bello sentirselo dire quando capita, perché sottintende spesso unaccezione non proprio positiva. Ma nel campo automobilistico questo detto può trasformarsi in un valore aggiunto. Vedi una Mercedes Classe G, per esempio, e lassoci a un cubo. Ed è così da 40 anni. Sono poche le auto che possono vantare una simile identità, forte e inalterata nel tempo. Quando si va ai saloni fa quasi sorridere vedere svettare quegli ...

Mercedes-Benz Classe C - Proseguono i test della quinta generazione - VIDEO : Ancora molto coperta di pellicole e pesantemente camuffata (pure le luci e la griglia non sono definitive), la prossima generazione della Mercedes-Benz Classe C fa palestra tra i cordoli del Nürburgring preparandosi al passaggio di consegne dalla versione attuale. Unoperazione che richiede del tempo e non avverrà prima della fine dellanno prossimo, con lo sbarco nelle concessionarie programmato per il 2020. Ma sul futuro della loro berlina a ...

Mercedes Classe E300 de - arriva il diesel ibrido plug-in della Stella – FOTO : Classe E 300 de è la prima Mercedes ibrida plug-in diesel. Berlina o station wagon la vettura di Stoccarda è la prima vettura a percorrere i 100 chilometri con 1,7 litri di gasolio e a coprire una distanza di 50 chilometri (ciclo NEDC) nella modalità a zero emissioni. Lo schema elettromeccanico è lo stesso di un’ibrida ricaricabile a benzina mentre il motore è un moderno e compatto 4 cilindri 1950 cc interamente in alluminio da 194 ...

Mercedes Classe E Plug-in : prezzo e consumi della versione a diesel : Mercedes Classe E Plug-in: prezzo e consumi della versione a diesel La nuova berlina si presenta come una macchina efficiente a livello energetico ma mantiene il motore a gasolio, ancora molto stimato dagli automobilisti. Non è dato sapere se esiste un modello ideale da seguire per creare una macchina dai bassi consumi ma che offre allo stesso tempo buone prestazioni. La Classe E di casa Mercedes sembra essere una delle papabili a questo ...

Mercedes : Nuovo Classe G 2019 - rinnovata nei contenuti ma non nel prezzo [GALLERY] : Mercedes, nuova Classe G 2019 rinnovata ed aggiornata nell’aspetto e nei contenuti, per un ritorno alle origini da fuoristrada puro Nel 1979, la casa della Stella ha creato il suo iconico fuoristrada denominato Classe G, da allora tutti i modelli “rialzati” della Mercedes ripropongono la lettera “G” nel nome. La fuoristrada che viene definita “stongerthantime“, sopravvissuta al tempo, è la vettura ...

Mercedes-Renault - fine del matrimonio : stop alla Classe A con motore Dacia? : Il nuovo CEO di Daimler potrebbe porre fine ai rapporti con il gruppo Renault-Nissan Secondo alcune fonti, il nuovo CEO di Daimler (Mercedes-Benz) potrebbe lasciar ‘s’cadere la fortunata partnership multi-mercato con Renault-Nissan non rinnovando i progetti comuni. La crisi potrebbe nascere in primis a seguito dell’arresto del presidente Renault-Nissan Carlos Ghosn, accusato di illeciti finanziari e potrebbe colpire ...