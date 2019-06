Più forte della morte è l’amore! Meolo, lutto cittadino per i funerali del nuotatore 16enne (Di venerdì 14 giugno 2019) Manuel Paulon, promessa del nuoto sedicenne, è morto in seguito a un incidente stradale a un centinaio di metri dalla sua abitazione di Meolo (Venezia). Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto e stava tornando a casa dall’allenamento svolto nella piscina della Piave Nuoto. Domani i funerali. “Più forte della morte è l’amore. Ciao Manuel”. A riprendere queste parole, scritte in un post su Facebook dalla mamma di Manuel Paulon, sedicenne morto in un tragico incidente stradale martedì nel Veneziano, c’è anche il Comune di Meolo, dove la giovane promessa del nuoto viveva e dove domani, in occasione dei funerali del ragazzo, è stato proclamato il lutto cittadino. (Di venerdì 14 giugno 2019) Manuel Paulon, promessa del nuoto sedicenne, è morto in seguito a un incidente stradale a un centinaio di metri dalla sua abitazione di(Venezia). Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto e stava tornando a casa dall’allenamento svolto nella piscinaPiave Nuoto. Domani i. “Piùè l’amore. Ciao Manuel”. A riprendere queste parole, scritte in un post su Facebook dalla mamma di Manuel Paulon, sedicenne morto in un tragico incidente stradale martedì nel Veneziano, c’è anche il Comune di, dove la giovane promessa del nuoto viveva e dove domani, in occasione deidel ragazzo, è stato proclamato il

“Sabato il nostro comune osserverà il lutto cittadino per consentire la partecipazione ai funerali, indetti per le ore 10 di sabato 15 giugno presso la chiesa di Meolo, di Manuel Paulon e come espressione di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di tutta la comunità. L’amministrazione comunale, unita alla cittadinanza tutta, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per questa immane tragedia”, si legge sul profilo Facebook del Comune, che dà notizia dunque dei funerali del sedicenne.