ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) La nuovaGT è pronta per il Grand Tour estivo nel vecchio continente. Gli appassionati potranno così ammirarla presso 18 showroom, prima dell’avvio della produzione. Il Tour partirà il 17 giugno dal Regno Unito, e farà tappa in alcuni, fra i quali Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Italia, Spagna e Francia. Saràl’occasione per conoscere il resto dell’ampia gamma del costruttore inglese, declinata in tre famiglie di prodotti: Sports, Super e Ultimate Series. Si comincia dalla 570S, con un prezzo di partenza di 194,000 euro per il mercato italiano, si passa dalla nuova 720S Spider (listino da 293,000 euro) e si arriva allaSenna: bolide da la pista da quasi un milione di euro. Per l’occasione i concessionari, oltre alla consueta apertura, prevedeanno attività serali dedicate e riservate a clienti ed ...

Cascavel47 : McLaren GT, al via la passerella in 11 paesi europei. C’è anche l’Italia – FOTO - Noovyis : Un nuovo post (McLaren GT, al via la passerella in 11 paesi europei. C’è anche l’Italia – FOTO) è stato pubblicato… - fattiamotore : McLaren GT, al via la passerella in 11 paesi europei. C’è anche l’Italia – FOTO -