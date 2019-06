Maxi Blitz dei Nas nei ristoranti etnici | la metà è irregolare

Traffico illecito rifiuti - Maxi blitz : 9.14 Vasta operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri per Traffico illecito di rifiuti , discariche abusive e gravi danni ambientali. In campo oltre 100 operatori e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione denominata 'Smokin' Fields', coordinata dalla Procura di Roma-Direzione distrettuale antimafia.

È in corso un Maxi Blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...