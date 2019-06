Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus | stipendio e presentazione – LIVE

termometropolitico

(Di venerdì 14 giugno 2019)Nonostante l’insistenza di alcuni media sulla pista che porta a Guardiola, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’annuncio dicomedella: sempre stato l’unico nome concreto Guardiola pronto a lasciare il Manchester City per approdare alla Continassa dopo la sentenza Uefa che molto probabilmente escluderà il club inglese dalla Champions? Non ci sono e d’altronde non ci sono mai state delle conferme in merito. Tutti gli indizi, seppur indizi sempre più concreti del tam tam sui social, per quanto riguarda il successore di Allegri sulla panchina dellahanno sempre indicato in un’unica direzione quella che porta, appunti, a. Le tempistiche per la comunicazione del nome deltecnico hanno fatto sorgere più di un dubbio: non ...

FabrizioRomano : Maurizio Sarri will be new Juventus manager. ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri alla Juventus, siamo al traguardo: intesa di massima raggiunta con il Chelsea per liberarlo, sarà pa… - footmercato : Accord Chelsea-Juve pour Maurizio Sarri -