Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve | il suo vice è Giovanni Martusciello

Il Chelsea blocca Maurizio Sarri Lui vuole solo la Juve. I rumors : Roman Abramovich non intende rinunciare ai 6 milioni di euro che il tecnico chiede come buonuscita per i due anni di contratto rimanenti (e che i bianconeri non vogliono pagare) e non ha ancora sciolto le riserve sul suo successore, da qui untentativo in extremis di trattenerlo Segui su affaritaliani.it

Maurizio Sarri allenatore Juventus?/ Il tecnico "Vengo se mi libera il Chelsea" : Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico risponde ad un tifoso: "Se mi libera il Chelsea arrivo". Le sue parole

Maurizio Sarri alla Juve? Lorenzo Insigne durissimo : "Un tradimento - cambi idea" : No, ai napoletani l'idea di Maurizio Sarri alla Juventus non piace proprio. E Lorenzo Insigne lo dice chiaro e tondo: "Sì, Sarri alla Juve per noi napoletani sarebbe sicuramente un tradimento, e io spero ancora che cambi idea". E ancora: "Bisogna però prendere atto che il mister è un professionista

Maurizio Sarri come Massimiliano Allegri : i tifosi juventini non lo vogliono e impazza l'hashtag #SARRIOUT : Maurizio Sarri potrebbe diventare un "Allegri bis". Alla Juventus l'arrivo dell'allenatore è pressoché una realtà assodata, cui manca solo l'ufficialità slittata probabilmente a settimana prossima. Eppure il tifoso medio juventino non dimentica. Neppure quel passato non troppo lontano in cui Sarri a

Sarri alla Juve - la lettera : “Caro Maurizio - vai pure. Ma il sarrismo finisce qui” : Caro Maurizio, vai pure. Ma due paroline te le voglio dire. Hai ragione a sostenere che se tua moglie ti ha lasciato non devi certo continuare a rimanerle fedele. Se vai alla Juve, infatti, il problema non è nei confronti del Napoli o dei tifosi napoletani. Loro ci sono già passati con Higuain tre anni fa, con Ciro Ferrara nel 1994 e con la double treason di Dino Zoff e Josè Altafini nel 1972. Sanno cosa significa, figurati. Il problema, ...

Maurizio Sarri a Vanity Fair : «È stato un anno pesante - per noi italiani il richiamo di casa è forte» : Maurizio Sarri (Foto Jonathan Daniel Pryce)Maurizio Sarri (Foto Jonathan Daniel Pryce)Maurizio Sarri (Foto Jonathan Daniel Pryce)Maurizio Sarri (Foto Jonathan Daniel Pryce)«Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni. È l’anagrafe a ...

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

Maurizio Sarri forse avvistato a Milano : a giorni la decisione definitiva : Con ogni probabilità questa sarà la settimana di Maurizio Sarri alla Juventus, o almeno sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni. Alla chiusura del contratto tra il tecnico del Chelsea e la società di via Galileo Ferraris manca poco e nei prossimi giorni ci potrebbe essere l'annuncio. Tutto questo dopo l'incontro fra Marina Granovskaia, braccio operativo del patron Roman Abramovich, l’agente Fali Ramadani e Maurizio Sarri. Pertanto in settimana ...

Bernardeschi su Maurizio Sarri : 'Allenatore valido - è da Juve' : Si attende a breve l'annuncio del nuovo tecnico della Juve per la prossima stagione, che potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana. I nomi in circolo sono sempre i soliti: si va da Guardiola, Klopp e Pochettino, fino agli italiani Inzaghi e Sarri. Proprio in merito al possibile arrivo del tecnico toscano a Torino, ha parlato nel ritiro della Nazionale Federico Bernardeschi, che ha mostrato piena fiducia nella dirigenza ...

Maurizio Sarri sarebbe pronto a rimanere al Chelsea : L'attesa principale per i tifosi juventini riguarda la nomina del prossimo tecnico che siederà sulla panchina bianconera. Novità a tal riguardo dovrebbero esserci dopo la finale di Champions League, presumibilmente inizio settimana prossima. In Italia le indiscrezioni principali riguardano il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, ma arrivano interessanti smentite dall'Inghilterra. Secondo il 'Times' infatti, non è escluso ...

Pedullà : «Maurizio Sarri vuole la Juve - soltanto la Juve - imprescindibilmente la Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri, sul Corriere dello Sport continua a confermare la volontà del tecnico. Maurizio Sarri ha deciso: vuole la Juve, soltanto la Juve, imprescindibilmente la Juve Le parole rivolte ai tifosi del Napoli dopo la vittoria di Baku, “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro. Poi la professione ti porta a fare altre scelte”, ne sono una prova La decisione di lasciare il Chelsea era ...

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio Sarri? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...

La sintesi perfetta tra genio e sregolatezza : questo è Maurizio Sarri : Certe partite non iniziano mai. Finiscono ancor prima di scendere in campo. Perché quando dalla tua parte hai un maestro di calcio come Maurizio Sarri, cuore tinto di azzurro abbinato alla genialità della scuola toscana, non serve aggiungere molto per vincere un match: è come acquistare una torta di compleanno già pronta, alla quale serve soltanto un rapido e indolore soffio sulle candeline. Due numeri dal significato profondo quelli che ...