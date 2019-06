Matteo Salvini denuncia Sea Watch | Nuovo cambio di rotta | vengono in Italia per uno

Matteo Salvini - la scissione della Lega : nasce la fronda anti-Capitano nei Giovani Padani : Alcuni ex Giovani Padani hanno fondato una nuova formazione politica, Pro Lombardia indipendente, in antitesi al movimento leghista di cui ha fatto parte Matteo Salvini. Gli scissionisti faranno laprima assemblea provinciale. Daniel Manzoni, 27 anni, militante leghista con tessera già a 15 anni, spi

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Elsa Fornero - l'ultimo attacco contro Matteo Salvini : "Lo rispetto come ministro non come persona" : "Da lui ho subito continui attacchi personali, anche quando era parlamentare europeo. rispetto Matteo Salvini come persona, ma non come ministro". Elsa Fornero a Genova, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, a margine della presentazione del primo network italiano sulla silver economy per c

Immigrato arrestato di nuovo dopo aver palpeggiato una poliziotta - Matteo Salvini : "Basta gente così in giro" : L'Immigrato che era stato rilasciato dal giudice dopo aver palpeggiato una poliziotta a Reggio Emilia è stato nuovamente arrestato. Questa volta lo straniero è stato fermato in stazione, oggi 13 giugno, dove ha dato in escandescenze brandendo un bastone. "Confermo la volontà di scrivere a Giuseppe C

Matteo Salvini è un vero uomo! L'opinione di Francesca Cipriani : Sono parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle dette da Francesca Cipriani. La showgirl è stat ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di persona con il leader leghista, avvenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque: «Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano». --Del ministro ...

Matteo Salvini ha chiesto alla Sea Watch 3 di riportare in Libia i 52 migranti soccorsi ieri : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di aver chiesto alla nave Sea Watch 3, che ieri aveva soccorso 52 migranti in mare, di riportare tutte le persone a bordo in Libia. «Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a

Matteo Salvini alle Ong : "Se non avete rapporti con gli scafisti - perché avete paura del Decreto sicurezza?" : "Nessuna norma contro il soccorso in mare". Matteo Salvini chiarisce il contenuto del Decreto sicurezza bis in materia di migranti e Ong. Semmai, spiega il ministro degli Interni, l'ostacolo "è ai trafficanti di esseri umani". Leggi anche: "Cosa fanno da qualche ora". Salvini incastra la Sea Watch.

Matteo Salvini telefona a Giovanni Toti : "Preparati - a settembre si torna alle urne" : "Prepara il tuo movimento, è possibile che si voti a settembre". Era il 30 maggio scorso e Matteo Salvini telefonava a Giovanni Toti rivelando - scrive Repubblica - lo scenario più clamoroso. Quello che da tempo nega al suo alleato di governo gialloverde. Il Presidente ligure, saputa la notizia, non

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera la Ong : "Via libera per sbarcare a Tripoli - cosa fanno da qualche ora" : La Sea Watch ha chiesto e ottenuto il Pos dalla Libia, ma da ore è in lento movimento verso la Tunisia. Continua dunque il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca con 52 migranti a bordo soccorsi nella acque libiche e il governo italiano. L'imbarcazione vorrebbe far sbarcare i migranti a Lam

Matteo Salvini - altra bomba dei giudici sulla Lega. Vince le elezioni ma non conta : si torna al voto? : La giunta sardo-leghista della Sardegna è in pericolo e il ritorno alle urne - spiega il Corriere della Sera - sarebbe "inevitabile". Dopo le regionali del 24 febbraio sono stati presentati quattordici ricorsi. Proprio su due di questi, ieri 12 giugno, si è a lungo discusso. Si tratta della question

Matteo Salvini - il retroscena sul discorso ai suoi ministri : "Tenetevi pronti". Lega - scacco matto a Di Maio? : Forse non è ancora il tempo di crisi di governo, ma Matteo Salvini ne pare convinto: la brusca frenata nella riunione di governo con Conte, Tria e Di Maio sulla manovra rappresenta una ipoteca forte sul futuro dell'esecutivo gialloverde. Il retroscena della Stampa riferisce di un consiglio che il le

Matteo Salvini - il retroscena dal vertice di governo : se ne va a metà riunione. "Appena ha sentito Tria..." : È finito male, il vertice di governo di mercoledì. Per l'esattezza, è finito quando Matteo Salvini si è alzato e ha lasciato a metà il faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega vicepremier Luigi Di Maio. Decisivo il no secco di Tria a una "fl