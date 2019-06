Matteo Salvini come Adolf Hitler | la porcheria in Rai | nazi-agguato con i soldi del canone

La proposta di Matteo Salvini : “Crediti formativi per studenti che donano sangue” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, propone di introdurre dei crediti formativi per gli studenti delle scuole superiori e delle università che decidono di donare il sangue. Ma quella del ministro dell'Interno sembra proprio essere un'idea irrealizzabile, già esclusa dal protocollo tra Avis e Miur e ritenuta impossibile perché discriminatoria.

Sea Watch - Matteo Salvini : “Niente Malta - la nave ciondola nel Mediterraneo giocando con le vite” : Dopo due giorni di viaggio nel Mediterraneo la nave Sea Watch non ha ancora trovato un porto sicuro in cui attraccare. Dopo aver rifiutato Tripoli si è diretta verso Lampedusa e si è fermata al limite delle acque territoriali italiane. L'Ong tedesca "gioca sulla pelle dei migranti - ha commentato Matteo Salvini - vogliono venire in Italia per creare lo scontro politico".

PiazzaPulita - Corrado Formigli e la puntata speciale contro Matteo Salvini : il prossimo giovedì... : No, la stagione di PiazzaPulita su La7 non è ancora finita. Il programma di Corrado Formigli, infatti, si allunga di una ulteriore puntata, annunciata nel corso di quella di giovedì 13 giugno. Appuntamento ribadito su Twitter con un cinguettio fissato in alto nella pagina del programma. "Piazzapulit

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno” : “Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano”. A parlare così è Francesca Cipriani che usa queste parole ‘al miele’ per descrivere il suo primo incontro con il ministro Matteo Salvini. La showgirl è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha raccontato di aver incrociato il leader ...

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Matteo Salvini - il retroscena sul voto anticipato : "Così non si va avanti". Scelta drastica : crolla tutto : Ci vuole l'ombra della procedura d'infrazione per convincere Matteo Salvini a rompere con Luigi Di Maio e far cadere il governo. Secondo un retroscena di Repubblica, la prospettiva di un "commissariamento di fatto" da parte dell'Unione europea, con riduzione del debito da 10 miliardi di euro l'anno

Sondaggio Index per Piazzapulita - sale ancora la Lega di Matteo Salvini e crolla il Pd : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini, cresce - meno - il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio, crolla il Pd di Nicola Zingaretti. E' quanto emerge dal Sondaggio Index Research illustrato in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. In particolare, il Carroccio guadagna mezzo punto e sale

Matteo Salvini - la scissione della Lega : nasce la fronda anti-Capitano nei Giovani Padani : Alcuni ex Giovani Padani hanno fondato una nuova formazione politica, Pro Lombardia indipendente, in antitesi al movimento leghista di cui ha fatto parte Matteo Salvini. Gli scissionisti faranno laprima assemblea provinciale. Daniel Manzoni, 27 anni, militante leghista con tessera già a 15 anni, spi

Matteo Salvini denuncia Sea Watch : "Nuovo cambio di rotta - vengono in Italia per uno scontro politico" : Quelli della Sea Watch "stanno ciondolando mettendo a rischio vite". È durissimo Matteo Salvini, intervistato a Radio Cusano campus, a proposito dell'approdo della nave della Ong che ha recuperato i 53 migranti nel Mediterraneo. "Vogliono, per motivi politici, creare uno sconto e arrivare in Italia,

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Non entri nelle nostre acque! Matteo Salvini sfida la Sea Watch : La nave con 52 migranti è diretta a Lampedusa. Il Viminale diffida la nave: "Violerebbe le norme nazionali e internazionali". Il braccio di ferro tra il Viminale e la Sea Watch non è finito. La nave della ong con più di 50 migranti a bordo ha deciso di fare rotta sull'Italia dopo avre ignorato l'offerta di un porto di attracco da parte dei libici. Il ministro Salvini ieri aveva bollato la mossa di Sea Watch come un "atto di ...

Elsa Fornero - l'ultimo attacco contro Matteo Salvini : "Lo rispetto come ministro non come persona" : "Da lui ho subito continui attacchi personali, anche quando era parlamentare europeo. rispetto Matteo Salvini come persona, ma non come ministro". Elsa Fornero a Genova, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, a margine della presentazione del primo network italiano sulla silver economy per c

Immigrato arrestato di nuovo dopo aver palpeggiato una poliziotta - Matteo Salvini : "Basta gente così in giro" : L'Immigrato che era stato rilasciato dal giudice dopo aver palpeggiato una poliziotta a Reggio Emilia è stato nuovamente arrestato. Questa volta lo straniero è stato fermato in stazione, oggi 13 giugno, dove ha dato in escandescenze brandendo un bastone. "Confermo la volontà di scrivere a Giuseppe C

Matteo Salvini è un vero uomo! L'opinione di Francesca Cipriani : Sono parole di stima assoluta nei confronti di Matteo Salvini, quelle dette da Francesca Cipriani. La showgirl è stat ospite di “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha raccontato il primo incontro di persona con il leader leghista, avvenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque: «Finalmente l’ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano». --Del ministro ...