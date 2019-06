ilpost

(Di venerdì 14 giugno 2019), ministro della Salute del Regno Unito, hala suaper diventaredel(e prendere così automaticamente il posto di Theresa May come primo ministro del paese)., che non era tra i favoriti,

ilpost : Matt Hancock ha ritirato la sua candidatura a nuovo leader del Partito Conservatore britannico - GiammarioDiB : RT @GabrieleCarrer: Ecco i 10 in corsa per succedere a Theresa May alla guida del Partito conservatore e del Regno Unito. Michael Gove Ma… - Gattocolfilo1 : RT @GabrieleCarrer: Ecco i 10 in corsa per succedere a Theresa May alla guida del Partito conservatore e del Regno Unito. Michael Gove Ma… -