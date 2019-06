Martina e Daniele | bacio sulla guancia e tanto divertimento di notte Foto

Martina Nasoni e Daniele hanno dormito insieme : l’ammissione : Pomeriggio 5: Martina Nasoni e Daniele ammettono di aver passato la notte insieme Oggi Barbara d’Urso ha invitato a Pomeriggio Cinque l’ultima vincitrice del GF, Martina Nasoni. In studio c’era anche il finalista con cui quest’ultima ha avuto un flirt nella casa più spiata dagli italiani: Daniele Dal Moro. E in tale circostanza questi ultimi hanno fatto una confessione che ha creato un polverone mediatico. Cosa hanno ...

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - Enrico Contarin secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...

Daniele Dal Moro fuori dal Gf 2019 : “Martina esteticamente mi piaceva ma…” : Gf 2019, Daniele Dal Moro è fuori: la domanda di Malgioglio su Martina Cristiano Malgioglio quest’anno è più in forma che mai al Grande Fratello 2019, e lo ha dimostrato anche nell’ultima puntata facendo delle domande mirate ai concorrenti eliminati dal reality show di Canale 5; tra questi figura Daniele Dal Moro che all’inizio è […] L'articolo Daniele Dal Moro fuori dal Gf 2019: “Martina esteticamente mi piaceva ...

Grande Fratello - Martina Nasoni ripensa a Daniele : l’amaro sfogo : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro del GF 16 sempre più lontani: parla lei Oggi è andato in onda su Canale 5 l’ultimo daytime del Grande Fratello. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, i quali hanno dato vita all’ennesima litigata. Quale è stato il motivo che ha scatenato questo botta e risposta? Lei l’ha accusato di essere poco sincero. Un’accusa che ha fatto infuriare ...

Daniele e Martina ultime ore al Gf - rimpianti e rabbia : “Porto via il cuore” : Daniele e Martina distanti prima della finale del Grande Fratello: liti e tristezza Daniele Dal Moro e Martina Nasoni trascorrono le loro ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello sempre più distanti. Chi avrebbe scommesso in una serena storia d’amore tra loro si sbagliava. Infatti, non è mai nata una vera e propria relazione, […] L'articolo Daniele e Martina ultime ore al Gf, rimpianti e rabbia: “Porto via il ...

Grande Fratello 16 - Martina litiga con Daniele prima della finale : "Devi fare pace con il cervello..." : I finalisti del Grande Fratello 16, prima di affrontare la finale della sedicesima edizione del reality show che andrà in onda lunedì 10 giugno 2019, su Canale 5, non si sono risparmiati qualche altra litigata.Il Grande Fratello, infatti, ha chiesto ai ragazzi di estrarre, da una boule, un bigliettino contenente il nome di un altro inquilino della Casa e, successivamente, di rivolgere il proprio più onesto pensiero riguardo la persona ...

È un incubo! Daniele Dal Moro poco galante con Martina : Daniele Dal Moro ha rivelato qualche retroscena su Martina Nasoni: "Era un incubo". Manca davvero pocchissimo al gran finale del Gf e tutto sembra essere pronto. Barbara d'Urso e gli ex concorrenti si sono intrufolati nella Casa per preparare una serie di sorprese. Ma mentre fuori tutti si sono mobilitati per rendere la serata di domani una frande festa, gli animi all'interno della porta rossa sono piuttosto tesi.-- Se da una ...

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

News Gf Daniele e Martina - lui la evita in Casa : i commenti dei concorrenti : Daniele e Martina non si parlano più? Al Grande Fratello è gelo fra i due Tra Daniele e Martina al Grande Fratello sembra essere tutto finito. Nonostante negli ultimi giorni sembrava essere tornato il sereno, o almeno c’era un raggio di sole sul loro rapporto, sembra essere definitivamente sparito. Nel daytime del Gf di oggi […] L'articolo News Gf Daniele e Martina, lui la evita in Casa: i commenti dei concorrenti proviene da Gossip ...