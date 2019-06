Maria De Filippi e Amici | presto in arrivo una versione vip?

Maria De Filippi - giunge il messaggio di Kledi : effetto nostalgia : Maria De Filippi: arriva il messaggio di Kledi Kladiu ed è subito effetto nostalgia effetto nostalgia: questo quel che si evince dal dolce post pubblicato da Kledi Kadiu che vede lo stesso ballerino albanese al fianco di Maria De Filippi, in nome dei bei tempi passati. Il danzatore di Tirana classe 1974, nelle scorse ore, […] L'articolo Maria De Filippi, giunge il messaggio di Kledi: effetto nostalgia proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - Sara Affi Fella si scusa : “Rifarei Temptation Island” : Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi: le sue parole Sara Affi Fella, come molti sapranno ormai a menadito, è finita nella bufera per aver preso in giro tutta la redazione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne non certo per trovare l’uomo della sua vita, bensì solo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Una messinscena scoperta poi dalla redazione della ...

Perché si parla tanto di Tish di Amici di Maria De Filippi - del suo cambio di look e dei fan “sconvolti”? : Oggi, domenica 9 giugno, si parla molto della cantante Tish di Amici di Maria De Filippi ma non per meriti derivanti dalla sua musica. Il nome di Tish spunta ovunque e non pochi spazi web ne parlano in relazione ad un cambiamento che ha "sconvolto" i fan. Cos'è questa novità sconvolgente ed inaspettata di cui tutti sentono il bisogno di parlare oggi? Tish ha postato su Instagram una foto che la ritrae in primo piano. Ha scritto la parola ...

Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi - cosa potrà mai insegnare ai cantanti Alfonso Signorini? : Alex Britti lascia Amici di Maria De Filippi. Si libera un posto in cattedra nella commissione di canto ma è già stato occupato dal direttore di Chi ed opinionista televisivo Alfonso Signorini. cosa potrà mai portare Signorini nella categoria canto di Amici di Maria De Filippi? Il personaggio è noto per occuparsi del mondo della TV e dello spettacolo, dei gossip tra star è tra i re italiani ma cosa potrebbe apportare la sua esperienza alla ...

Amici - Maria De Filippi stravolge tutto : un gigante del mondo Mediaset nuovo professore - chi fanno fuori : A breve cominceranno i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, che giungerà alla sua diciannovesima edizione consecutiva, e intanto sono emerse le prime anticipazioni tv. Secondo quanto è stato riportato da 361 magazine, l'opinionista Alfonso Signor

Milly Carlucci : 'Dualismo con Maria De Filippi creato dalla stampa' : Milly Carlucci è stata protagonista di un'intervista al giornale 'Blogo' dove ha avuto modo di parlare della stagione televisiva che si è conclusa, alla fine del mese di maggio, con il programma 'Ballando con le stelle'. La conduttrice ha posto l'attenzione sul successo di 'Ballando con le stelle', partito con un budget ridotto ma premiato dagli ascolti. Nel corso dell'intervista la presentatrice ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in ...

Annalisa - la rivelazione su Maria De Filippi : “Tutto è successo 10 anni fa” : Sulle pagine di Grazia, in occasione dell’uscita dell’ultima hit, Avocado Toast, Annalisa ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, nata oramai quasi 10 anni fa grazie ad Amici e a Maria De Filippi, che seppe vedere oltre la timidezza della cantante e riuscì a spronarla nel modo giusto. Queen Mary, infatti, fu provvidenziale nel suo percorso e grazie ad un duro rimprovero, soltanto ora Nali ha compreso a fondo la lezione. La ...

