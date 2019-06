Marca | Albiol lascia il Napoli Accordo chiuso col Villareal

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tutto pronto per l’addio dial. Come riporta l’edizione odierna di, il difensore azzurro ha deciso che la sua avventura partenopea è finita ed è tempo di tornare a casa in Spagna. Tra le tante squadre interessate al calciatore, ilavrebbe giàl’, pronto a versare i 4 milioni della clausola rescissoria di. Già la scorsa estate De Laurentiis era riuscito a spuntare un rinnovo col il difensore nonostante la sua volontà di rientrare in Spagna e le proposte del. Dopo 6 stagioni ale 218 presenzela sua maglia numero 33. L’affare è in dirittura d’arrivo e la volontà del difensore è quella di chiudere la sua carriera in Spagna con un contratto di 3 anni e un ribasso dello stipendio. L'articoloilcolsembra essere il primo ...

