Maradona lascia la panchina dei Dorados per problemi di salute

Si chiude l’avventura in Messico - Maradona costretto a lasciare i Dorados per problemi di salute : L’allenatore argentino non potrà continuare a guidare la squadra messicana a causa di problemi di salute che lo obbligheranno a due interventi chirurgici Diego Maradona lascia i Dorados de Sinaloa per problemi di salute, che non gli consentono di continuare a svolgere il proprio incarico. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA A rivelarlo è il manager del ‘Diez’ che, su Twitter, ha spiegato: “Diego Maradona ha deciso di non ...

Maradona lascia i Dorados - motivi salute : 6.54 Per "motivi medici", l'ex stella del calcio Diego Maradona, 58 anni, ha lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana. A quanto si è appreso, Maradona dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio, il calciatore era stato ricoverato in un ospedale in Argentina perché colpito da sanguinamento gastrico, pochi giorni prima di tornare in Messico per la sua ...